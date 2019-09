A Mayenne, signature d'un contrat local de lutte contre les violences faites aux femmes

La ville de Mayenne et l'Etat ont signé ce lundi un contrat local de lutte contre les violences faites aux femmes.

Mayenne, France

La ville de Mayenne et l'Etat ont signé un contrat local de lutte contre les violences faites aux femmes. Un dispositif pour améliorer la prévention contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles. Un contrat du même type a déjà été signé à Laval. La municipalité de Château-Gontier sur Mayenne s'engagera dans quelques jours. Deux autres communes sont également intéressées : Evron et Ernée.

à lire aussi Le département de la Mayenne veut lutter plus efficacement contre les féminicides

En Mayenne, 400 faits de violences ont été recensés en 2018. En deux ans, chez nous, 4 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint.