A Mayenne, un garagiste se bat pour garder son salarié originaire du Kosovo

Arrivé il y a 7 ans en France, Engjull, 20 ans, a été embauché l'été dernier au garage Martineau-Durand. Mais faute de titre de séjour, il ne peut plus y travailler depuis la fin du mois de mai, alors que son patron veut le garder.

Simon Martineau et Engjull devant le garage à Mayenne

"C'est devenu quelque chose qui a de l'importance au sein du garage", assure Simon Martineau, l'un des gérants. Il se bat depuis plusieurs mois pour embaucher de nouveau Engjull, un jeune mécanicien originaire du Kosovo et arrivé en France, plus précisément en Mayenne, en 2013. Ce dernier et ses parents ont obtenu le droit d'asile pour le moment mais attendent toujours une régularisation. Surtout que sans titre de séjour, impossible de travailler pour le jeune Engjull, qui a donc dû quitter le garage à la fin de son dernier contrat à la fin du mois de mai dernier.

"Je me sens à l'aise ici"

De son côté, Engjull a vraiment envie de rejoindre cette équipe. "C'est le seul garage où je me suis vraiment senti à l'aise, j'ai pas trop envie d'aller ailleurs", explique le jeune homme. Et ça va bien au-delà du travail évidemment : "Je me suis intégré ici, je suis sportif, j'ai fait mon école ici, j'ai tous mes amis donc je ne vois pas pourquoi je devrais rentrer. Là-bas, s'il faut que j'y retourne, je dois repartir de zéro, je ne connais personne".

S'il faut rencontrer le Préfet pour débattre sur le sujet, je suis prêt à y aller ! - Simon Martineau, le patron du garage

Pas question d'embaucher quelqu'un d'autre

De son côté, Simon Martineau, le patron du garage, est prêt à tout pour retrouver son ancien employé. "Il veut payer des impôts en France, il veut faire travailler l'économie locale, on est en manque de main-d'oeuvre, je vois pas ce qui coince !". "Il faut que ça avance", ajoute le garagiste, et "s'il faut rencontrer le préfet pour débattre sur le sujet ou n'importe qui, moi je suis prêt à y aller !"