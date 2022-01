A Mayenne, un jeune Kosovar obtient son titre de séjour grâce au CDI offert par son patron

_« Je l’ai eu le 29 novembre 2021», c_ette date est celle d’obtention du titre de séjour d’Engjull Bekteshi, jeune Kosovar arrivé en France il y a sept ans, il n’est donc pas prêt de l’oublier. Après de multiples demandes d’asile, il reçoit le précieux sésame mais signe également un CDI dans un garage auto à Mayenne où il travaille depuis plusieurs années.

Arrivé du Kosovo avec sa famille en 2014, le garçon raconte : « J’avais 13 ans quand je suis venu et j’ai réussi à m’intégrer assez facilement, grâce au sport et aussi aux études. J’ai connu le sport au collège, j’ai commencé à faire de l’athlétisme en club. » Le jeune homme devient d’ailleurs un des représentants du département mayennais, en arrivant 15e aux championnats de France de cross.

Mobilisations contre son expulsion

Sur cette période d’adolescence, il ajoute : « j'ai découvert des personnes qui m’ont soutenu tout du long. » Engjull Bekteshi fait notamment référence à ses camarades de classe et à l’association RESF, Réseau Education sans Frontières, qui se sont mobilisés à travers différentes pétitions et manifestations pour lui permettre de rester en France.

Le jeune homme passe un baccalauréat professionnel en mécanique automobile au lycée Léonard de Vinci, à Mayenne. Il réalise quelques stages au sein du garage Martineau-Durand. « Très timide au départ, se souvient l’associé Simon Martineau, mais nous avons bien vu qu’il était investi, qu’il en voulait et qu’il était tout de suite impliqué. »

« Pourquoi ne pas l’embaucher ? »

Engjull Bekteshi et Simon Martineau continuent de poursuivre l’aventure au garage mayennais ensemble, après l’obtention du baccalauréat par le Kosovar. Le patron finit par lui proposer de l’embaucher durablement. Une simple évidence rapporte-t-il : « dans le monde de la mécanique à l’heure actuelle, il est très compliqué de trouver du monde. Là, nous avions quelqu’un sous la main, qui voulait bosser, où nous savions comment il travaillait. Donc d’un côté lui veut travailler, nous nous avons besoin de main-d’œuvre : pourquoi ne pas l’embaucher ? »

Le gérant de la société automobile poursuit, avec facilité : « Il n’y a plus de questions à se poser. Je ne vois pas pourquoi j’irais chercher ailleurs, sous prétexte qu’il soit étranger ou autre. » Simon Martineau a repris le garage de son père en 2017 et il soulève un autre argument dans l’embauche d’Engjull Bekteshi : « Dans ce but de recruter du monde, il n’y a pas qu’une démarche d’accélérer les choses pour que cette personne-là ait ses papiers. Nous avions besoin de mécaniciens dans l’atelier pour pouvoir développer la société. »

Les portes s’ouvrent

Dans ce sens, le jeune homme nouvellement employé apporte avec lui un autre avantage pour le garage. Il a suivi une formation en D-Tailling, c’est-à-dire dans la mise en valeur extérieure et intérieure de modèles haut de gamme. Alors, quand Engjull Bekteshi apprend la bonne nouvelle de la Préfecture pour son titre de séjour, Simon Martineau s’enthousiasme : « enfin, nous allons pouvoir avancer. »

A 20 ans, le désormais salarié mayennais remercie son patron dans l’accession à ses papiers. « C’est grâce au contrat que j’ai signé [au garage], que ça a bougé et que j’ai eu mon titre de séjour », estime-t-il. Le fameux titre de séjour en poche, Engjull Bekteshi peut désormais penser à ses prochains projets : « Réaliser mes rêves, vivre tranquillement, pouvoir faire tout ce que je veux, voyager, sans contrainte. » Et le jeune mécanicien a un objectif particulier en tête pour le pour le moment : obtenir son permis de conduire !