A Mayenne, la municipalité souhaite offrir une plus grande accessibilité de la restauration scolaire aux enfants. Comment ? En proposant une tarification plus juste aux familles. Jusque là, il n'y avait qu'un seul tarif de repas.

A Mayenne, une nouvelle tarification de la restauration scolaire plus juste pour les familles

Ce jeudi soir, en conseil municipal, les élus de Mayenne ont voté en faveur d'une complète révision de la grille tarifaire de la restauration scolaire. Fini donc à partir du 1er avril, le tarif unique du repas de cantine à 3€70.

Désormais, il y aura huit tarifs différents avec huit tranches en fonction du quotient familial des foyers. Cette nouvelle tarification sociale, c'était une promesse de campagne du nouveau maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet.

Les tarifs iront de 1€50 pour la première tranche à 4€60 pour la 8e et dernière tranche. Quatre tranches vont payer moins qu'avant, cela représente 65% des familles. Pour 9% des familles, le prix ne change pas, 3€70. Et pour les trois tranches supérieures, il y a une hausse de 30, 60 ou 90 centimes par repas. 1€50 pour les foyers les plus modestes, cela représente une économie de 75 euros par mois pour une famille avec deux enfants du premier degré à la cantine.

La cuisine centrale de la ville de Mayenne produit environ 800 repas par jour pour les scolaires. Le prix de revient d'un seul est de 6€55, avec 50% de produits locaux et 35% de produits issus de la filière biologique.

Avec l'instauration de cette mesure de tarification sociale, la municipalité espère que plus d'enfants pourront manger à la cantine. Actuellement, 66% des enfants scolarisés à Mayenne mangent à la cantine régulièrement. Ce chiffre atteint 85% dans les écoles du centre-ville de Mayenne.

Le coût de cette mesure est estimée par la municipalité à environ 60 000 euros par an.