A Melesse, la passion d'une éclusière sur le canal d'Ille-et-Rance

L'écluse, c'est une histoire de famille pour Laëtitia Horvais. Petite, elle grandit avec une maman éclusière à l'écluse de la Moucherie à Tinténiac. La passion se transmets, Laëtitia passe alors un premier été à s'occuper d'une écluse, en remplaçant son titulaire. Elle ne la quittera plus. Cela fait 21 ans désormais qu'elle ouvre les portes de son écluse de Saint-Germain à Melesse, sur le Canal d'Ille-et-Rance, qui relit Rennes à Saint-Malo.

L'écluse de Saint-Germain à Melesse, sur le Canal d'Ille-et-Rance, qui relit Rennes à Saint-Malo. © Radio France - Valentin Belleville

Du lien social au bord de l'eau

Laëtitia est une passionnée, ses yeux pétillent quand elle parle de son métier. L'écluse pour elle, c'est d'abord ce contact humain qu'elle aime tant :"Au bout de 20 ans, j'ai mes habitués ! Je commence à être la génération où ils me disent 'vous êtes encore là !' ", s'amuse l'éclusière. "Ce travail, il crée des liens, on se tutoie avec certains, on prend des nouvelles des enfants de chacun, ils connaissent bien mes deux filles, ils les ont vu grandir depuis toutes ces années".

Lorsque les bateaux de plaisance passent, elle gère son écluse en partie électroniquement, et en partie à la force de ses bras et de ses jambes : "Il reste toujours une partie physique, ça entretient, je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport moi !".

Pour ouvrir l'écluse, Laëtitia Horvais pousse sur ses jambes et ses bras des portes en bois d'environ deux tonnes. © Radio France - Valentin Belleville

Un décor de carte postale

Il y a aussi des jours où l'activité nautique est plus calme, mais Laëtitia ne s'ennuie pas pour autant. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Le métier d'éclusière, c'est aussi prendre soin de son écluse, et elle ne rechigne pas à la tache :"J'ai les terre-pleins, les fleurs, les peintures, la pelouse, le quai... j'entretiens l'écluse et ses abords, je m'occupe des espaces verts". Cette mission, l'éclusière la prend autant à cœur que le reste et le résultat est là. Autour de l'écluse, la pelouse est impeccable, les rosiers et hortensias sont en fleurs, un véritable décor de carte postale dont profitent les promeneurs sur le chemin.

Un lieu et un métier qui ne laissent pas insensible l'une de ses filles, puisque cet été pour la première fois, elle remplace sa maman pour le plus grand bonheur de Laëtitia :"Peut-être que la relève est là, qui sait ?"