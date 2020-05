A Melun, des lycéens se mobilisent pour les soignants de l'hôpital

Des crèmes hydratantes, du maquillage, des savons... Le personnel du groupe hospitalier sud Île-de-France de Melun a été gâté grâce à la mobilisation d'une quinzaine d'élèves du lycée pro Léonard de Vinci.

Ils ont profité de leur micro-entreprise pédagogique "Le défi vitaminé" pour collecter des paniers bien-être auprès de sociétés de Seine-et-Marne.

Le panier bien-être distribué aux soignants. - DR

"Notre mini-entreprise est normalement spécialisé dans les produits alimentaires", explique Arthur Villion, 16 ans et responsable de la structure. "Avec le coronavirus, notre mini-entreprise est fermé, on s'est donc adapté en sortant de notre zone de confort et en démarchant les sociétés de la région".

L'opération devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Pour soutenir leur action, une adresse mail est à disposition : margarethldv@gmail.com