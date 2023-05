À Mende, l'agence lozérienne de la mobilité vous propose de louer des vélos électriques

L'agence lozérienne de la mobilité de Mende est une association qui œuvre pour le développement de solutions de mobilité durables dans le département de la Lozère. Depuis quelques jours, elle propose un service de location de vélos à assistance électrique. "Ces vélos sont destinés aux travailleurs, pour faire le trajet domicile-travail. il faut travailler dans la communauté de commune de Mende pour y avoir accès", explique Fatima El Khaloufi, membre de l'agence.

Pour l'instant quatre vélos sont à la location, il faut compter 30 euros la semaine ou 90 euros le mois. Ils sont proposés avec une sacoche qui contient une bombe anti crevaison, un cadenas, un casque et un gilet jaune. "On propose aussi une remise en selle, pour les personnes qui sont habituées à rouler avec un vélo classique et ont peur de monter sur un vélo électrique et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise à vélo, également", précise Fatima El Khaloufi.

La Ville de Mende créé petit à petit des pistes cyclables dans la ville pour inciter les Lozériens à prendre le vélo. "Beaucoup utilisent encore la voiture, c'est presque la seule solution pour ce territoire, mais il faut changer les mentalités et bientôt on sera tous à vélo !"

