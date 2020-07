À Méral, l'antenne de téléphonie mobile ne fonctionne pas, un an après son installation

Les habitants de Méral au sud ouest de la Mayenne sont toujours aussi difficilement joignables. Le réseau de téléphonie n'est pas très performant, difficile d'appeler ou de recevoir des textos. Le maire de Méral explique avoir sollicité Orange pour la première fois il y a six ans, l'opérateur a installé une antenne de 36 mètres de haut il y a un an sur un terrain de la commune, pour lequel l'opérateur a payé le loyer pour deux ans, 3.000 euros. Les branchements électriques sont faits, restent les branchements de la fibre à réaliser. Mais un an après l'installation, l'antenne n'est toujours pas opérationnelle. Un gros problème pour les 42 agriculteurs du secteur ou les 15 entreprises locales explique le maire de Méral, Richard Chamaret.

C'est inadmissible. Six ans à être patient, c'est déjà une belle patience

"C'est juste une aberration qu'on ne soit pas raccordé, j'ai 42 exploitations sur la commune, j'ai des chefs d'entreprises, qui quand ils sont appelés par des clients ou des fournisseurs, ils sont obligés de sortir de leurs bâtiments, il faut tendre le bras, c'est inadmissible. Je me bats depuis 2014 pour qu'on capte dans la commune, il est grand temps que ça arrive. Six ans à être patient, c'est déjà une belle patience. Orange n'a aucune considération pour les zones rurales", estime le maire de Méral.

Le maire de Méral, Richard Chamaret.

Des propos que confirme Mickaël Benatre, le patron de la SAS Fournier à Méral, qui vend du matériel agricole. "Quand j'ai vu cette belle antenne se monter, je me suis dit 'ça y est, on va pouvoir travailler correctement', bon... la peinture doit sécher, je pense que ça doit être ça. Il faut attendre". Mais pendant ce temps, il capte toujours difficilement, et "très régulièrement nous avons des appels que nous découvrons en retard, des messages qui n'ont pas été lus en temps et en heure, parfois même des chauffeurs, des transporteurs qui cherchent la route et qui n'arrivent pas à nous joindre", raconte Mickaël Benatre.

Depuis 2019 nous avons installé plusieurs antennes au sein même de la ruralité

Mais pour Paul Abinne, le directeur des relations avec les collectivités locales pour l'opérateur Orange en Mayenne, la mise en service d'une antenne de téléphonie mobile prend du temps, de 18 à 24 mois tout compris, études, autorisation, installation, branchements, tests. Il assure qu'Orange n'a pas oublié Méral.

"Je peux comprendre qu'il y ait une forme d'impatience, que les habitants de Méral disent qu'il y a une opposition entre la ruralité et la ville. Pour Orange, cette rivalité n'existe pas, nous allons considérer un client de la ville au même titre qu'un client vivant dans la ruralité. Depuis 2019 nous avons installé plusieurs antennes au sein même de la ruralité, à Saint-Denis d'Anjou, le Bourgneuf, Saint-Ouen-des-Toits, Chemazé. On continue à travailler partout sur le territoire", assure Paul Abinne.

Paul Abinne, le directeur des relations avec les collectivités locales pour l'opérateur Orange en Mayenne

Paul Abinne assure que l'objectif est une mise en service de l'antenne avant la fin de l'année si tout va bien. Il promet de communiquer très rapidement au maire de Méral une date pour le début des travaux de raccordement.

Le maire de Méral, Richard Chamaret, a envoyé un courrier au ministre de l'économie Bruno Lemaire et au ministre de l'agriculture Julien Denormandie