"On veut garder notre ruralité" : A Meroux, les habitants s'opposent au projet de construction d'un immeuble

Devant sa maison, entre les pots de fleurs, Simone s'apprête à installer une nouvelle pancarte : "Meroux-Moval doit rester un village. Non à l'habitat collectif". Depuis plusieurs semaines, des dizaines d'affichettes ont été installées par les riverains de la rue du 15 juillet 1972, à Meroux. Ils dénoncent le projet de construction d'un immeuble de 16 logements.

"On trouve que 26 ares (soir 2 600 m2), c'est trop petit pour faire autant de logements. Ce n'est pas la peine de venir vivre à la campagne si c'est pour habiter dans une cage à poules. Ce qu'on veut, c'est que Meroux reste un village, et qu'il ne devienne pas la banlieue de Belfort", explique cette habitante de la commune depuis plus de 35 ans.

Depuis qu'elle habite dans la commune, Simone a vu le nombre d'habitations se multiplier. © Radio France - Emma Steven

Depuis la construction de la gare TGV et de la clinique de la Jonxion, les riverains sont confrontés à de plus en plus de circulation. Ils craignent que la construction d'un immeuble ne fasse empirer la situation. "C'est totalement inapproprié : on va avoir encore plus de bruit, encore plus de circulation, encore plus de personnes et de passage", craint Julien, propriétaire de l'une des maisons de la rue.

Les riverains se disent favorables à la construction de maisons individuelles sur ce terrain. © Radio France - Emma Steven

Pour la plupart des habitants, pas question dans les faits de quitter le village. "Mon fils me dit : tu vends la maison et tu t'en vas. Mais cette maison, c'est nous qui l'avons construite. Ca fait 45 ans que je suis là ! On est déterminé, même s'il faut aller devant un tribunal administratif ou prendre un avocat. On veut garder notre ruralité", explique Chantal Martin Garcia.

A Meroux, les habitants s'organisent en collectif contre le projet de construction d'un immeuble Copier

Depuis qu'elle a entendu parlé du projet, la Mervaloise s'est lancée dans la tractation. Avec l'aide de ses voisins, elle fait signer une pétition qui a récolté "cinq ou six pages de signatures".

Chantal Martin Garcia habite la maison mitoyenne au terrain sur lequel devrait être construit l'immeuble. © Radio France - Emma Steven

Le collectif de riverains a déjà rencontré les présidents de l'agglomération et du conseil départemental. Ils veulent maintenant avoir des précisions sur l'avancée du projet de construction. De son côté, la mairie affirme qu'une réunion publique sera organisée avec le promoteur début septembre.