A Metz, la cellule contact tracing de la CPAM contacte et trace plus encore

En ce moment, Lucilia contacte vingt à trente personnes chaque jour. Des personnes qu'elle doit appeler dans les quatre heures suivant l'officialisation de leur test positif à la Covid-19, pour les inviter à l'isolement afin de briser les chaînes de contamination.

Lucilia est "traceuse" à la cellule de contact tracing de la CPAM de la Moselle, à Metz, comme 85 autres personnes. Malgré des contaminations toujours plus nombreuses ces dernières semaines, donc des appels toujours plus nombreux à gérer, elle ne compte pas son temps quand elle a une malade au bout du fil.

Avec cette Amnévilloise, dont le test mentionne une suspicion de contamination au variant Omicron, elle a parlé plus de 35 minutes : recueillir les lieux potentiels de contamination, les noms et numéros des cas contacts... mais aussi renseigner la mère contrainte à l'isolement malgré un parcours vaccinal complet, en raison de la suspicion de variant. "C'était le point central de formation : miser sur la qualité de l'accompagnement et l'empathie. Rassurer les gens, les écouter et les guider", dit Lucilia.

Jusqu'à 800 personnes positives à contacter par jour

Lucilia est redevenue traceuse il y a deux semaines, après un premier CDD de mai à août dernier. Combien de temps sa mission d'intérim durera-t-elle cette fois-ci ? Cela pourrait dépendre de la situation sanitaire.

Deux sessions de recrutement ont eu lieu récemment à la cellule de la CPAM de la Moselle. Une en début de semaine. L'autre, en novembre dernier, au moment du décollage de la cinquième vague. "Contrairement aux dernières vagues, la reprise était fulgurante. Certains jours, le nombre de patients zéros doublait, voire triplait", commente Aurélie, manageuse sur la plateforme. En début de semaine, le nombre de personnes à contacter restait élevé, entre 6 et 800 quotidiennement, mais semblait atteindre un plateau.