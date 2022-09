A Metz, le 3e régiment de hussards s’apprête à partir en opérations extérieures

Honneur à l’étendard, revue des troupes, remise de décoration militaire, discours du général de brigade Jean-Philippe Leroux, commandant la brigade franco-allemande et du maire de Metz François Grosdidier. Dans la cour du quartier Séré-de-Rivières à Metz, la quasi totalité du 3e régiment de hussards s’est réunie ce mercredi, pour une cérémonie de départ en opération.

"C’est un moment très particulier et c’est extrêmement important pour nous. Vous le savez, le 3e régiment de hussards est le régiment de la ville de Metz. Et nous avions vraiment à cœur, alors que nous recevions le maire et le conseil municipal, de pouvoir organiser une cérémonie de départ du régiment, puisque dans quelques jours, je vais avoir quasiment l’intégralité du régiment qui va être projeté à l’extérieur du pays", dit le colonel Ludovic Sommerlat, chef de corps du 3e régiment de hussards.

Cérémonie de départ en opérations extérieures du 3e régiment de hussards, quartier Séré-de-Rivière, à Metz le 14 septembre 2022. © Radio France - Vianney Smiarowski

Dans quelques jours, près de 80% du régiment partira en mission, en "opex" au Liban, en Côte d’Ivoire et à Djibouti. "Il y a beaucoup d’envie, presque de l’impatience. Ça fait deux ans que je suis dans l’armée et c’est ma première opération extérieure. C’est l’aventure", dit le maréchal des logis Edouard, 21 ans. Il part pour la Cote d’Ivoire.

Une cérémonie rare et très symbolique

A l’impatience se mêle aussi un peu d’appréhension. "La veille d’un départ, on ressent beaucoup de concentration, parce qu’on a conscience de ce qui va se passer. C’est ma deuxième opex au Liban et donc il y a vraiment cette appréhension qui est saine. Cette appréhension va nous imposer de la rigueur et une volonté de bien faire. Il y a cette notion de danger qu’on accepte, à laquelle on se prépare. Évidemment, on ne sait jamais vraiment à quoi on va être confronté donc c’est là qu’il faut toute cette rigueur professionnelle, pour agir correctement au bon moment", explique le lieutenant Baudoin, chef de peloton au 4e escadron du 3e régiment de hussards.

Les cérémonies comme celles de ce mercredi sont assez rares. Elles sont surtout très symboliques pour les militaires. "C’est très important pour nous, pour tous les hussards qui sont présents. C’est un vrai signe pour eux, encore plus avec la présence du maire et du conseil municipal. C’est un vrai symbole. Le régiment quitte la ville, part en mission au service du pays, donc oui c’est un symbole très fort", estime le capitaine Adrien,. Il commande le 2e escadron du 3e régiment de hussards et s’apprête à partir en Côte d’Ivoire. Ce sera sa 5ème opération extérieure, en 15 ans de métier.

Nous ressentons beaucoup de fierté

Le 3e hussards est un régiment de cavalerie de la brigade franco allemande, spécialisé dans la reconnaissance et le combat en milieux extrêmes. Il est composé d'environ 800 personnes, civils compris. "Vous avez ici, à la ville de Metz, un régiment qui est extrêmement professionnel et qui est envoyé très régulièrement sur des théâtres d’opération", indique le colonel Sommerlat.

Il a pris le commandement du régiment il y a un an et ce sera sa 3e opex avec les hussards. "J’étais déjà en opération extérieure l’été dernier. Nous sommes ensuite allé en Norvège, dans le cadre d’une mission de réassurance de l’alliance et nous sommes à nouveau en opération cette année", dit-il.

"Ce que nous ressentons, c’est beaucoup de fierté. Fierté de servir notre pays parce que nous savons que nous sommes utile là-bas. Nous aidons les familles à vivre dans la pays et ensuite, évidemment je ne peux pas le cacher, il y a un petit peu de tristesse de quitter nos familles, nos amis et cette belle ville de Metz", dit le colonel Sommerlat.

le centre de gravité de l'action opérationnelle de l'armée de terre se déplace vers des enjeux stratégiques d'une autre nature

Les militaires du 3e régiment de hussards partiront en opération dans quelques jours, pour des missions de soutien d’environ 4 mois. "Une page qui sera assez vite tournée", a dit le général de brigade Leroux dans son discours.

Les tensions et la guerre en Ukraine à l’esprit, le général de brigade prévient également ces soldats. "Il faut regarder déjà derrière la ligne de crête. Pour l'armée de terre, le centre de gravité de son action opérationnelle se déplace vers des enjeux stratégiques d'une autre nature que ceux qui ont déterminé notre action depuis 30 ans. Cela exige de nous tous, non pas plus d'effort mais une réorientation de notre effort, de notre réflexion, de notre esprit guerrier, de nos savoir-faire techniques et tactiques. Et pour les chefs, les chefs d'engin, pour les chefs de peloton, pour les capitaines, une réorientation de nos talents vers la guerre", dit-il.