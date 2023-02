À Metz, le coureur mosellan Michel Munsch lance "une année avec beaucoup d'ambition"

Il n'y en avait que pour lui dans les gradins ! Le Mosellan Michel Munsch a couru sa première compétition de l'année 2023, devant les siens, aux championnats d'athlétisme handisport à Metz, samedi 18 février 2023. Sans s'imposer sur sa finale, le multi-champion de France non-voyant a pu néanmoins renouer avec les sensations de la course avant une année qui s'annonce chargée.

Deux banderoles à son effigie et à celle de son guide, Mathieu Leroux, sont affichées et les supporters venus nombreux pour l'applaudir tout au long du 1 500 mètres que Michel devait parcourir ce samedi en finale. "C'était plaisant d'avoir du monde derrière moi et d'être à domicile aussi car ça n'arrive pas souvent, salue l'athlète après sa course. Ils m'ont donné de l'énergie et sans eux, je n'aurais pas pu accélérer dans les derniers 400 mètres quand j'étais un peu dans le dur."

"Il soutient tout le monde"

Il finit 5e de sa course, avec un temps de 4 minutes et 43 secondes, un peu en dessous de ses précédentes performances mais sur une distance et dans un championnat indoor qui ne sont pas ses conditions de prédilection. "Je manque encore un peu de vitesse, reconnaît-il. Dans l'ensemble, je suis quand même satisfait et je vais monter en puissance au fur et à mesure."

Michel Munsch et son guide Mathieu Leroux lors du 1500 mètres des championnats d'athlétisme handisport indoor à Metz © Radio France - Theo Boscher

Mais qu'importe le résultat, les fans du Sarregueminois sont derrière lui, comme Jocelyne. Elle vient de Cocheren et elle a rencontré Michel il y a quelques années : "Il est à l'écoute de tout le monde, il soutient tout le monde, il a un grand coeur et même si nous sommes des coureuses du dimanche, il nous encourage !"

Objectif Paris 2024

Michel Munsch maintient en plus le contact avec les réseaux sociaux pour partager son parcours, depuis l'accident de la circulation en 2005 qui lui a ôté la vue et nécessité de longues années de rééducation. Il s'est relancé grâce au sport et depuis le début de l'année, il est même officiellement "athlète de haut niveau" de la Fédération d'athlétisme. Une fierté pour son entraîneur et ami Jean-Marc Discher : "Il souffre à l'entrainement mais aussi dans la vie, lorsqu'il a des rendez-vous médicaux et ce qui m'impressionne, c'est sa volonté de se battre."

Une des banderoles deployees par les soutiens du coureur handisport Michel Munsch, lors des championnats d'athlétisme indoor de Metz. © Radio France - Theo Boscher

Avec son guide, Mathieu Leroux, le Mosellan vise les Mondiaux de para-athlétisme à Paris en juillet et espère une qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024 .