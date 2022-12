À Metz, un café organise des rencontres entre seniors et clients pour "parler d'autre chose que de l'Ehpad"

Colette repousse de la main une petite assiette blanche avec sa part de flanc. Face à elle, deux autres résidents de l'Ehpad La Maison des cerisiers à Hussigny-Godbrange, dans le Pays-Haut, deux membre du personnel et... deux inconnus ! Ils sont venus juste pour le plaisir de discuter avec des seniors, mardi 20 décembre, dans le cadre de rencontres organisées tous les mardis du mois de décembre, de 15 heures à 16 heures, par le Fox Coffee, dans le centre-ville de Metz. Le sujet du jour : la finale de la Coupe du monde au Qatar et la défaite des Bleus . "Moi j'ai regardé la première mi-temps mais ça m'a suffi", affirme la femme de 87 ans. "Par contre, le dernier but de MBappé, je crois qu'il s'appelle comme ça, il était beau."

Chaque semaine, un autre établissement est convié pour offrir une sortie à ses résidents et leur faire rencontrer du monde. "Je ne voulais pas venir au début, mais finalement je suis contente d'être venue", continue Colette. "J'ai pu discuter avec des gens que je ne connais pas, parler d'autre chose que de l'Ehpad. C'est pas à l'Ehpad qu'on peut faire ça, et je trouve que ça manque." "Regardez, le monsieur a mangé tout son gâteau", s'enthousiasme Marine, animatrice à l'Ehpad d'Hussigny. "Ça se voit qu'il est content d'être là, plutôt que tout seul dans un coin dans l'Ehpad."

"On prend plus le temps de discuter avec eux", continue-t-elle. "Alors qu'à l'Ehpad, il faut qu'on aille voir un peu tout le monde. Là, ils sont moins nombreux donc c'est plus pratique. Le décor leur a rappelé leur jeunesse, des choses qu'on n'avait pas forcément abordées avant. On a appris des choses sur eux qu'on ne connaissait pas grâce à ces discussions informelles. Donc on a de nouvelles informations sur eux." Colette enchaine : "J'ai treize petits-enfants et vingt arrière-petits-enfants."

"On peut se parler de tout"

Des discussions qui permettent aussi aux soignants de montrer un autre visage. "Ça peut créer des liens entre nous", assure Sandra, auxiliaire de vie à l'Ehpad de Hussigny-Godbrange. "Dans l'établissement, même si on est amies ça reste le travail. Une fois qu'on est dehors, on peut tout se permettre : on peut se connaitre mieux, parler de tout et de rien... On a l'habitude d'être toujours pressées, de ne pas avoir de temps, là on a tout le temps qu'on veut, ils peuvent aussi nous dire ce qu'ils attendent de nous. Mais c'est vrai qu'ils nous voient comme des soignants, pas comme des personnes. Avec ce genre de moment, quand on est dans un autre cadre, on est tous pareils, il n'y a plus de résidents ou de soignants, on peut se parler de tout."

De l'autre côté de la table, Christine écoute la résidente avec beaucoup d'attention. "J'ai perdu ma grand-mère très jeune et elle m'a toujours manquée", explique la Messine, qui avait très envie de venir. "J'aimais bien quand elle me racontait des histoires pendant la guerre. Je n'avais qu'elle, je n'avais pas de grand-père. C'est peut-être pour ça que j'aime autant les seniors..." Si d'autres rencontres de ce type sont organisées, Christine reviendra sans hésitation.

Un décor qui les rend nostalgiques

L'équipe du Fox Coffee réserve toutes les semaines une table pour ces rencontres, avec des jeux à disposition. "Au début, on avait comme idée de leur faire faire une activité ensemble, pour partager un petit moment", détaille Ezgi, qui organise l'opération au Fox. "Mais la plupart veulent juste discuter, raconter leurs histoires, montrer leurs photos de famille, raconter leur expérience de la vie en général, de la guerre, etc." Les résidents d'Ehpad sont aussi souvent attirés par la décoration du café, très vintage. "Beaucoup nous ont dit 'ah j'avais ça chez moi quand j'étais plus jeune' ou bien 'ça me rappelle mes parents'. La semaine dernière, une résidente nous a dit qu'elle avait eu le même papier peint chez elle. J'ai trouvé ça génial !"

Une dernière rencontre entre seniors et clients devrait être organisé, mardi 27 décembre, au Fox Coffee à Metz.