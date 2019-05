A Metz, une centaine de jeunes marchent pour le climat

Metz, France

"Changez le système, pas le climat" scandent les jeunes dans les rues de Metz. Ils se sont réunis place de la Comédie à 15 heures avant de manifester dans le centre-ville. Une centaine de collégiens, lycéens et étudiants ont répondu au troisième appel de l'organisation Youth For Climate.

À #Metz une centaine de personnes manifestent pour le climat suite à l’appel lancé par @GretaThunberg. « Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité » scandent les jeunes et les adultes du cortège. pic.twitter.com/fbFtODACdq — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) May 24, 2019

Cette jeunesse est très inquiète pour son avenir. "On m'a souvent demandé ce que je ferai dans le futur... mais il faudrait déjà que j'en ai un" s'alarme Marie, 14 ans. Mais elle n'est pas la seule. "C'est un sujet qui nous importe parce que c'est de notre futur dont il s'agit et on peut faire changer les choses" explique Symphorien, 16 ans.

Les jeunes se sont couchés devant le centre commercial Saint-Jacques pour interpeller les passants - Sophie Wiessler

Pour Leila, 14 ans, il faut encore se mobiliser. "Il faut que ce mouvement continue jusqu'à ce qu'il y ait des changements. Il y a pas mal d'adultes qui se disent on ne sera plus là, donc ça nous importe peu. Mais nous les jeunes, on sera encore là. Ils ne se rendent pas compte que la planète arrive au bout de ses limites et qu'après ce sera trop tard".

Si à Metz, la marche n'a réuni qu'une centaine de personnes, à Paris et à Strasbourg, elle a réuni plusieurs milliers de jeunes.