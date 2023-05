A Metz, une petite boîte dans un frigo pourrait sauver des vies

"Durant les interventions, des informations sur le patient nous manquent toujours", explique Adrien Zandouche, ancien ambulancier au service d'urgence de Mercy. Il est chargé de communication au sein du Lions Club de Moselle. Cette ONG a mise en place 25 000 boîtes "Lions SOS" au domicile des personne de plus de 65 ans pour permettre de faciliter leur intervention.

Le superviseur au Samu du centre 15 vante ces petites boites Lions SOS. © Radio France - Emma Dehoey

"Avant, on se retrouvait devant une pile d'ordonnances. Ca c'était lorsqu'on retrouvez ces documents. Parfois, les patients dans un état grave sont incapable de communiquer. Ce n'est pas à nous de fouiller chez les patients, Nous ne sommes pas flics", raconte Mickael Saum, superviseur au Samu du centre 15.

Cette petite boîte qui recense les informations essentielles (la liste des traitements médicamenteux, le nom du médecin traitant, le groupe sanguin, le numéro de sécurité sociale) facilite le travail des urgentistes. "Ca nous évite de fouiller dans toute la maison, pour obtenir ces dossiers administratifs."

"C'est le passeport de la vie" - Mickael Saum, superviseur au Samu centre 15

"C'est un gain de temps phénoménal pour les secours et surtout les victimes. Cela peut leur sauver des vies", révèle Mickael Saum. C'est ce qu'espère Liliane. Cette femme âgée de 84 ans a déposé la boîte Lions SOS dans son frigo. Une forme de sécurité pour elle et son mari : "il est handicapé, et ne peut plus parler. Cela me rassure d'avoir ces informations à disposition des pompiers si j'ai un malaise."

