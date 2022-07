Depuis une semaine, la mairie de Meynes distribuent des bouteilles d'eau à ses habitants. La raison : un taux de pesticides trop élevé dans l'eau potable courante, elle est donc impropre à la consommation. La distribution se fait chemin des aires de 8h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30.

A Meynes, une distribution de bouteilles d'eau et l'interdiction de consommer l'eau potable

Les familles défilent pour récupérer des bouteilles d'eau : deux par personne et par jour.

La distribution se fait tous les deux jours, dans les locaux des services techniques communaux au bout de la rue des aires à Meynes. Deux bouteilles d'eau par personne et par jour car l'eau potable est depuis vendredi 22 juillet impropre à la consommation à cause d'un taux trop élevé de pesticides.

Devant un grand hangar rempli de bouteilles d'eau, les agents Véolia s'activent : "Vous inscrivez votre nom, votre prénom, le nombre de personnes dans le foyer et on vous donnera le nombre de bouteilles d'eau adéquat", explique Marie.

Ce sera quatre bouteilles pour Suzanne, mais l'octogénaire trouve que c'est n'est pas assez : "Ils ont été très rapide, c'est bien. Je leur dis "merci" mais _je suis assez inquiète_. Je vais aussi utiliser l'eau en bouteille pour me brosser les dents je pense."

Tous ne sont pas aussi inquiets : "Mais non, pas besoin !, s'exclame Marylise. Tant qu'on avale pas l'eau et qu'on en boit pas une grande quantité, il ne devrait pas y avoir de danger. On espère juste que ce sera vite rétabli".

"Pas avant la semaine prochaine"

C'est ce que tout le monde se demande, selon Pierre, un agent Véolia qui participe à la distribution. "Tout le monde nous pose la question !"

Et il donne quelques éléments de réponse : il faut changer un filtre, ce sera fait avant la fin de semaine il l'espère. Puis il faut refaire une série d'analyses avant de donner l'autorisation à la population de réutiliser cette eau, "ce ne sera pas avant la semaine prochaine".

La mairie a prévu pour les 2700 habitants de la commune mais aussi pour les restaurants, comme le Bistrot Del Yo : "On a 10 bouteilles par jour pour nos clients, explique le gérant Michel Del Yo. donc si vous voulez un pastis c'est à l'eau de bouteille !"

La distribution se fait tous les deux jours de 8h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30, chemin des Aires à Meynes.