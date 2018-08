Mèze, France

Avec ses jeux gonflables, son buffet, ses produits dérivés et la musique qui sort des enceintes, le stand de la SNSM ressemblait presque à un club de plage. L'association organisait ce samedi sa deuxième journée porte-ouverte. Les vacanciers ont afflué, intrigués par les installations. Une aubaine pour les sauveteurs, qui cherchent à faire connaître leurs activités sur le terrain.

Des tours en bateau avec les sauveteurs

"On est ici pour transmettre notre passion : être bénévoles, sauver des gens", se réjouit Joan, l'un des sauveteurs. Toute la journée, il a emmené des vacanciers et des curieux à bord du nouveau bateau de sauvetage de l'association, un zodiac. Avec une vitesse de 45 nœuds (environ 90km/h), le centre de l'étang de Thau est rejoint en moins de deux minutes, comme pour une intervention de secours.

Il s'agit pour les bénévoles de faire prendre conscience de la réalité de leur métier aux plagistes. Car la SNSM est à la recherche de nouveaux donateurs. En tant qu'association, elle ne vit que des subventions des mairies et des dons de particuliers.

A la descente du bateau, Danielle, bluffée, est bien décidée à en parler autour d'elle : "Je ne m'_imaginais pas comment ils faisaient_...je pensais que c'était comme les sauveteurs en mer qu'on voit à la télé courir vers l'eau....mais là c'est vraiment différent ! Quand il y a un problème au large ils doivent trouver des solutions. On se rend compte que s'ils n'étaient pas là..."

Sensibiliser aux risques

Avec deux navires et dix-sept bénévoles, le poste de secours de Mèze est l'un des plus importantes du littoral méditerranéen. Mais le travail concrets des bénévoles reste encore méconnu.

"On a eu des gens de Melun qui sont venus, ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont pu essayer, toucher, et comme ça ils ont pu prendre conscience du travail que l'on fait", détaille Luc Jeanjean, le président de la SNSM de Mèze. Ils rencontrent des bénévoles qui donnent 100% de leur temps, de leur travail, de leur famille, de tout, et ils se rendent compte."

Les activités de la journée sont également l'occasion d'évoquer les imprudences en mer, pour y remédier. Cette année, le nombre de noyades traités par la SNSM de Mèze est stable, mais les chiffres nationaux sont en forte hausse.

"Notre priorité, c'est vraiment la prévention. On n'est pas là pour sévir, donc on essaie au maximum d'expliquer, pour que dans les années à venir, il y ait moins d'incidents, précise le président. Là on a encore des gens qui se sentent en plein liberté quand ils arrivent sur l'eau, qui ont l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est comme au ski : il y aura toujours des gens qui feront du hors-piste, regrette-t-il. Mais je pense que les gens commencent à comprendre."

Chaque années, entre 250 et 300 personnes sont secourues par la SNSM de Mèze. Vous pouvez faire un don en ligne sur le site de l'association.