À Mézières-en-Brenne, une maison de services au public pour plus de proximité

Créer des maisons France service pour plus de proximité dans les territoires ruraux, telle est la volonté d'Emmanuel Macron. Cela fait partie de ses réponses à la colère des gilets jaunes. À Mézières-en-Brenne, une telle maison existe déjà et fait le bonheur des habitants.

Mézières-en-Brenne, France

À l'intérieur de la maison de services au public, des ordinateurs sont à disposition avec une connexion très haut débit à Internet. Une animatrice est également sur place pour conseiller, aider, diriger les habitants en quête de renseignements. Une aide bienvenue à Mézières-en-Brenne et pour les dix autres communes de la communauté de communes Cœur de Brenne. La démarche s'inscrit parfaitement dans la série de mesures annoncées par Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse jeudi 25 avril, en réponse au mouvement des gilets jaunes. Le président de la République souhaite créer des maisons France service.

"Sur la communauté de communes, _on n'a plus aucun service public sur place_. On n'a pas de point qui permettrait aux gens d'avoir un accès pour la CAF, la CPAM ou les impôts. Cela fait des années que ça n'existe plus. D'où l'intérêt de cette maison de services au public", témoigne Jean-Bernard Constant, en charge de la stratégie numérique. Car sinon, les habitants de Mézières-en-Brenne devraient faire 26 kilomètres pour aller au Blanc ou presque 40 bornes pour se rendre à Châteauroux. Des trajets impossibles à réaliser pour de nombreuses personnes âgées.

Un réel besoin de proximité exprimé par les habitants

Cette maison de services au public est de plus en plus sollicitée. Plus de 2 000 demandes traitées l'année dernière. Et pas seulement de la part d'habitants de la communauté de commune, mais au-delà. Preuve que le besoin de proximité est important. "Quand on habite pas très loin, c'est parfait. _C'est indispensable_. Quand on a des papiers qu'on ne sait pas trop remplir, il y a toujours quelqu'un à notre écoute qui nous conseille, au niveau de la retraite et plein de choses", explique Béa.

De plus en plus de services sont dématérialisés et se font en ligne. Par exemple, les démarches pour une carte grise ne se font plus en préfecture. Sauf que tous n'ont pas accès à Internet ou ne sont pas vraiment à l'aise. "Cette semaine, je suis venu pour ma carte grise. Je suis incapable de l'imprimer sur mon ordinateur", regrette Corinne. "Heureusement, ici, ils ont le numéro de la préfecture et ils peuvent m'aider. Cette maison, c'est une très bonne idée", conclut cette femme à la retraite.