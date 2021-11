Accusations contre un prof : à Moirans, les lycéens demandent la réintégration d'une de leurs camarades

Le 21 octobre, Ninon dénonce le fait qu'une de ses camarades s'est fait "claquer les fesses" par un professeur du lycée Pierre-Béghin de Moirans. Elle lance alors une story Instagram, dans laquelle elle a écrit des insultes à l'encontre de l'enseignant. Suite à cela, Ninon a été exclue du lycée Pierre-Béghin, mardi 16 novembre dernier. "On ne conteste pas la diffamation, Ninon sait qu'elle a fait une faute dans la story, elle s'est excusée, mais elle a eu une sanction très dure et lourde. On aurait été d'accord pour une exclusion temporaire, mais pas définitive. Et puis le fait que l'enseignant ne soit pas sanctionné, et elle si, nous ne sommes pas d'accord", témoigne une camarade de Ninon.

"Pour certains enseignants du lycée, ce sont des rumeurs. Mais on a des témoins, et des victimes qui ont témoigné ! Ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère, ça peut nous arriver à tous !" - Une camarade de classe de Ninon

Pancartes de soutien à Ninon, exclue du lycée Pierre Béghin de Moirans. - Lycéens de Pierre-Béghin

Un professeur déjà plusieurs fois mis en cause ?

Car le professeur n'est pas accusé que par Ninon. Les lycéens revendiquent 27 témoignages à charge contre cet enseignant. "Même si l'attouchement sexuel est présumé, on a 27 témoignages, trois lettres qui sont parties chez le procureur, trois autres écrits chez le proviseur et des parents qui ont porté plainte", compte Yann Thouvenet, délégué des lycéens au conseil de discipline qui a décidé de l'exclusion de Ninon.

"On a 27 témoignages" - Yann Thouvenet, délégué des lycéens au conseil de discipline

Dans une autre story Instagram, les élèves ont appelé au boycott des cours du professeur incriminé. Ils se disent prêts à manifester autant de fois que nécessaire. Dans un communiqué, l'Union Nationale des Lycéens 38 (UNL) soutient leur démarche, s'émouvant que le lycée Pierre-Béghin "place plus d'importance dans la parole d'un professeur accusé de multiples fois d'agressions sexuelles, que dans celle de plus d'une vingtaine de victimes et témoins". L'UNL demande des mesures contre le professeur, la réintégration de Ninon, mais aussi la mise en place d'une cellule d'accompagnement des victimes, ainsi que des formations obligatoires sur la thématique des violences sexistes et sexuelles, pour élèves et personnels de l'établissement.

Les élèves réunis dans le hall du lycée Pierre-Béghin de Moirans, en soutien à Ninon - Lycéens de Pierre-Béghin

Le rectorat prend les choses au sérieux

La direction du lycée a souhaité laisser le rectorat répondre. Samuel Vitel, le directeur de cabinet de la rectrice de l'Académie de Grenoble, veut rester dans la mesure : "à notre connaissance, les 27 témoignages sont des témoignages anonymes via les réseaux sociaux. Donc oui, on en tient compte, mais on est dans un état de droit et l'utilisation des réseaux sociaux pour faire justice, ça ne peut pas nous satisfaire. Si courrier il y a eu, ils sont récents", explique-t-il au micro de France Bleu Isère.

"On a suffisamment d'éléments pour lancer une investigation. On recueille les informations et il y a des procédures possibles - comme une enquête administrative - qui permettront d'aller plus loin dans les éléments dont on dispose, pour faire la lumière sur les faits. Les choses sont en cours" - Samuel Vitel, directeur de cabinet de la rectrice de Grenoble.

Il précise également que Ninon a la possibilité d'être réintégrée, si elle fait appel de son exclusion prononcée par le conseil de discipline. Dès lors, une commission d'appel se réunira et se prononcera.

Le parquet de Grenoble saisi

Le parquet de Grenoble est saisi de l'affaire, et une enquête a été ouverte. Les témoins et victimes sont invités à se présenter à la gendarmerie pour déposer leurs témoignages, voire à porter plainte s'ils en expriment le souhait.