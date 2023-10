À Molphey, Pascal Tournier, alias Johnny Fuel, ferme sa mythique station-service

A Molphey, près de Saulieu en Côte-d'Or, c'est un peu comme si Johnny était mort une deuxième fois. La mythique station-service tenue par Pascal Tournier, fan de Johnny Hallyday, alias Johnny Fuel, a fermé ses portes samedi 30 septembre. Pascal raccroche la pompe après 36 ans d'activité. Il évoque des problèmes de santé et une retraite bien méritée. Ici, les gens ne venaient pas que pour faire le plein. La boutique était un vrai musée dédié à Johnny Hallyday.

A Molphey, la station-service de Pascal Tournier alias Johnny Fuel ressemblait à un véritable musée © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Ici, personne ne l'appelle Pascal. "Je ne me retourne plus quand on m'appelle comme ça d'ailleurs, seulement quand on m'appelle Johnny !", sourit le célèbre pompiste, tout en servant l'un de ses derniers clients. "Il fallait que je vienne lui dire au revoir", confie Etienne. J'avais l'habitude de venir faire le plein ici. Quand j'ai su qu'il fermait, je me suis dépêché de venir pour que Johnny mette de l'essence dans mon utilitaire une dernière fois."

Etienne n'est pas le seul à avoir fait le déplacement. Toute la journée, les voitures et les motos se succèdent devant la pompe. Anthony a fait 180 kilomètres depuis la Haute-Saône juste pour dire au revoir à Johnny. "Mon père aimait venir ici, il m'en parlait souvent. Depuis, il est décédé alors c'était important pour moi de venir une dernière fois avant la fermeture. Ca me fait vraiment mal au cœur."

Les motos et voitures se sont succédées toute la journée pour dire au revoir à Johnny © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un lieu de pèlerinage

Pour beaucoup, la station-service était un lieu de rassemblement, de rencontres. "Je crois qu'on venait surtout pour voir Johnny et son musée, moins pour mettre de l'essence", sourit Jean-Baptiste, fidèle client. Pour d'autre, "Chez Johnny", c'était aussi un lieu de pèlerinage pour tous les fans du célèbre rockeur. "On n'a pas de lieu comme ici en Côte-d'Or, pour se recueillir et prier pour Johnny. Ici, c'était possible", explique Marc, un client venu exprès de Dijon.

Pour les clients fans de Johnny Hallyday, la station-service de Molphey c'était aussi et surtout un lieu de pèlerinage © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un déchirement pour Johnny Fuel

"Tous ces gens qui viennent pour me dire au revoir ou remplir un dernier bidon d'essence… ça me touche beaucoup, confie Johnny Fuel. Je n'arrive même pas à trouver les mots tellement je suis ému. Ce lieu, c'est 36 ans de ma vie. Mes clients vont me manquer mais pour ma santé, il fallait que j'arrête." Pascal arrête son activité mais il garde les lieux malgré tout. Il aimerait maintenant y organiser des évènements de temps en temps… pour tous les fans de Johnny mais pas que !