A Molsheim, les premiers vacanciers arrivent en masse au camping

La saison estivale est bel et bien lancée au camping municipal de Molsheim (Bas-Rhin). Il est quasiment complet depuis ce weekend. Les vacanciers viennent chercher du calme, du repos, et la proximité avec Strasbourg.

Pof! A peine arrivé sur son emplacement avec son camping-car, Alain, retraité, débouchonne la bouteille de rosé pour l'apéritif. Sur la table, quelques morceaux de melon, et bientôt "les lentilles et le petit salé, puis la choucroute pour notre petite fille", précise son épouse, Danielle.

Les deux Jurassiens ont choisi le camping municipal de Molsheim (Bas-Rhin) pour quelques jours, afin de "profiter de la piscine" et, peut-être, d'aller faire un tour à Strasbourg, qui n'est qu'à une vingtaine de minutes en train. Mais "on verra bien après on va d'abord faire la sieste", tempère Alain.

Du vélo, de la piscine, des jeux

Cyril, Magali, et leurs deux enfants Thibaud, 11 ans et Adèle, 16 ans, sont venus de l'Orne avec leur caravane.

Le papa explique tout sourire :

C'est calme, c'est un bel environnement, on a le plaisir de voir les cigognes passer au-dessus de nous, c'est super sympa!

"C'est trop bien, on ne travaille pas, on se relaxe, on va faire du vélo", sourit Thibaud, qui aime l'espace de jeux pour enfants et la piscine. Sa grande sœur, Adèle, dort sous la tente, et confie que le seul petit souci, "c'est qu'on est réveillé le matin par la lumière".

Le camping, c'est aussi l'occasion de retrouver ses marques, comme Philippe, un Strasbourgeois, installé en face de la piscine. "Ici, c'est ma place attitrée, regardez, il y a un 50 gravé dans l'arbre, qu'on a fait le jour de mes 50 ans : c'est pas l'emplacement 17 [celui de Jacky Pic, dans le film Camping], mais c'est pareil!", s'esclaffe l'Alsacien.

Un budget un peu restreint

L'emplacement pour une caravane ou un camping-car coûte ici 6,20€ la nuit, auquel il faut ajouter 4,60€ pour les adultes, 2,80€ pour les moins de 7 ans.

Cette formule convient bien à Cyril et Magali qui sont déjà propriétaires de leur caravane, même si avec la crise, le coût de leurs vacances a grimpé.

"Rien que de faire le plein au départ, on en a pour plus de 120 euros, c'est sûr que ça ampute l'enveloppe globale du séjour", reconnaît le Normand. Son épouse souligne que si les tarifs du camping sont "abordables", la famille va devoir faire "des concessions cette année", en limitant par exemple le nombre de sorties à l'extérieur.