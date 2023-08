Au sud de Toulouse, un collectif s'élève contre le nouveau système de collecte des déchets

La collecte des déchets au porte-à-porte, c'est fini dans une grande partie des communes de la communauté de communes cœur de Garonne . A la place, un système dit de "point d'apport volontaire" est mis en place depuis le mois de mai dans 30 des 48 localités de la communauté de communes. Le but est d'inciter les habitants à réduire leurs déchets en comptabilisant les ordures de chacun. Pour ce faire, des bacs qui ne s'ouvrent qu'à l'aide d'un badge ont été installés.

Si certaines villes ont encore une collecte des déchets au porte-à-porte, ce n'est pas le cas partout. A Mondavezan, presque 1000 habitants, il n'y a qu'un seul point d'apport volontaire. Ce système dérange, au point qu'une association s'est montée pour demander un retour à l'ancien système de collecte des déchets : le collectif pour l’Égalité des Usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne.

Un système qui manque d'accessibilité

Un des principaux reproches fait par le collectif est que ce système ne convient pas aux personnes âgées ou en situation de handicap. De fait, les nouveaux bacs sont à 1,5 mètre de haut, et peuvent contenir des sacs allant jusqu'à 30 litres. "On reçoit des témoignages de gens âgés ou handicapés. S'ils n'ont pas un gentil voisin, ils n'ont parfois aucun moyen de se débarrasser de leurs ordures", déplore Antonio Morales, président du collectif.

La communauté de commune se montre concernée par ce problème. "On a prévu le déploiement dans l'ensemble de la communauté de communes de colonnes enterrées, défend le vice-président chargé des déchets François Deprez. Le contenant est enterré, et le tambour est à la surface à une hauteur de 80 cm." La livraison de ces nouvelles colonnes est prévue pour l'année prochaine.

"C'est l'insalubrité complète"

Si la commune de Mondavezan ne dispose que d'un seul point d'apport volontaire, c'est aussi par choix. "On veut pas donner d'autres points de collecte à la communauté de communes pour avoir de la saleté dans tout le village", soupire André Coste, adjoint au maire. La communauté de communes souhaite installer entre 6 et 7 points d'apports volontaire supplémentaires, mais se heurte à l'opposition de la mairie.

Sur le seul point de collecte de la commune, les dépôts sauvages sont nombreux. Des "incivilités", pour la communauté de communes, des conséquences des défaillances des bacs à ordure pour le collectif.

Une tarification incitative

François Deprez l'assume sans détour, l'ancien système de récolte des déchets n'était pas viable économiquement. "Maintenant, le chauffeur vient vider la colonne dans une benne. Avant, on avait besoin d'un chauffeur et de deux ripeurs qui assuraient la collecte des déchets. Avec la tarification incitative et l'évolution du mode de collecte, on maitrise une facture de plus en plus importante."

Le principe de la tarification incitative n'est pas un problème pour le collectif, au contraire. Malgré tout, le système mis en place par la communauté de communes les dérange. Pour un foyer de quatre à cinq personnes, le forfait annuel de base revient à 300 € s'il dispose encore de la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte. Ce montant passe à 282€ pour les communes qui n'ont que des points d'apports volontaires. Dans les deux cas, le dépôt supplémentaire qui dépasse le forfait initial est facturé à 1€, sachant qu'un foyer à le droit à 12 levées de bennes et quatre dépôts par an, ou l'équivalent des 12 levées s'il n'y a plus de porte-à-porte dans la commune.

Le collectif estime que la différence entre ceux qui bénéficient d'un ramassage au porte-à-porte et ceux qui n'en ont pas est négligeable, mettant en avant les frais d'essence nécessaires pour déposer les déchets.

Le collectif a le soutien de la mairie de Mondavezan, qui s'oppose elle aussi à ce système de collecte. La prochaine étape : attendre la réponse de la communauté de communes au recours gracieux adressé par la collectif, demandant le retrait des points d'apports volontaires.