A Mondeville, l'association A Vue de Truffe recherche des familles d'accompagnement pour ses chiens guides

Créée en 2007 cette école de chiens guides pour aveugles et mal-voyants implantée à Mondeville a besoin de bénévoles pour accueillir les chiens en formation et qui après dix-huit mois à deux ans seront remis à la personne qui deviendra leur maitre permanent.

ⓘ Publicité

Elisabeth Davidson avec Sully Golden Retriever deux ans et demi. © Radio France - Carole LOUIS

Elisabeth Davidson et son mari sont l'une des familles accompagnantes a avoir répondu à l'association, A vue de Truffe. Depuis mai 2021, ils ont la charge de s'occuper de Sully, un Golden retriever âgé de deux ans et demi. Avant lui, ils avaient déjà "élevé" Oscar durant deux ans et demi.

"Ce ne sont pas nos chiens mais c'est tout comme"en tous cas dans notre coeur, explique Elisabeth Davidson

Ce chien, Elisabeth Davidson et son mari sont en charge de lui apprendre les bonnes manières: devenir propre pour ceux qui arrivent chiot, savoir bien se comporter dans les lieux publics, les transports en communs ou autre et ce jusqu'à leur entrée en école de formation.

Cela se passe au sein de l'association. Chaque jour, Elisabeth Davidson emmène Sully à l'école, où il apprends les règles techniques d'accompagnement spécifique au guidage des aveugles ou mal voyants. Ils doivent pouvoir permettre à la personne déficiente visuelle, d'éviter un obstacle, de s'arrêter au feu rouge, de se déplacer sans soucis dans un magasin ou autre. Des chiens que la famille récupère le soir après l'école et garde aussi les weekends.

Tout les frais, la laisse, les soins vétérinaires, la formation et autres sont entièrement pris en charge par l'association A vue de Truffe

Depuis sa création en 2007 explique Dakota Gautier pour l'association, nous avons formé 61 chiens guides grâce à quarante familles d'accompagnement.

Dans six mois, Elisabeth Davidson devra se séparer de Sully, comme avant lui elle l'avait fait pour Oscar qui a rejoint Didier son maitre aveugle à qui il a été offert par l'association. "Nous avons gardé des lien avec ce chien et son nouveau maitre. Nous nous retrouvons même plusieurs fois dans l'année chez lui ou ici chez nous. C'est fou de voir comment Oscar protège son maitre, c'est un vrai guide. Nous sommes fiers avec mon mari d'avoir contribué à l'éduquer et surtout d'offrir une nouvelle vie à celui avec qui il vit aujourd'hui", dit elle.

Elisabeth n'exclut pas une troisième aventure avec un nouveau chien, mais pas maintenant.

Car l'association A vue de Truffe le reconnait:" ces chiens ils sont en garde dans leur familles accompagnantes mais un contrat est signé entre eux et nous qui stipule que ce n'est que pour une durée déterminée". Mais pour chaque famille, même si c'est pour une cause noble, se séparer de l'animal qu'ils ont adopté durant près de deux ans, c'est souvent un crève-coeur.