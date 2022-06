A Mont-de-Marsan, des ateliers réservés aux retraités pour adapter leur domicile

Retirer ses tapis, installer des volets électriques, une rampe dans l'escalier, des astuces d'aménagement que Justine Lafargue a distillé tout au long de la matinée, jeudi 2 juin à Mont-de-Marsan. Devant cinq retraités landais, elle a animé le premier atelier d'une session qui en compte quatre et qui ont pour but de conseiller les seniors sur les différentes manières de réaménager leur domicile afin de le rendre plus pratique dans leur quotidien. "L'objet n'est pas d'engager de grands travaux, mais d'anticiper, pour faire maintenant des petits changements qui permettront d'adapter la maison aux besoin de l'avancée en âge de la personne" explique l'intervenante.

Les moyens de financement de ces aménagements sont également au programmes des ateliers. "Les caisses de retraite prennent en charge une partie considérable de ces dépenses. Le montant dépend de votre caisse de retraite" précise Julie Lafargue. Il reste trois ateliers prévus, les jeudi 9,16 et 23 juin. Les inscriptions se font auprès du CIAS du Marsan au 05 58 03 15 03.