A Mont-de-Marsan, le "Noël sans solitude" se fait en drive... et avec une surprise !

Impossible de se réunir cette année tous ensemble autour d'une table pour partager le repas du réveillon. Mais les bénévoles du CaféMusic' ont tenu à organiser quelque chose pour les personnes isolées à Mont-de-Marsan pour ce "Noël sans solitude" un peu spécial. Habituellement, ils sont parfois jusqu'à 300 à se retrouver pour ne pas passer le 24 décembre seul, et ce depuis plus de 20 ans.

Pas question donc de ne rien faire mais Binti Mahamat a dû s'adapter : "Cette année, Noël est exceptionnel mais on a continué de le faire malgré les difficultés liées au problème sanitaire", ajoute le bénévole. Un drive a donc été mis en place pour récupérer son repas de fête à la fenêtre de l'Auberge landaise à Mont-de-Marsan.

On récupère sa boîte emballée comme un vrai cadeau de Noël © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

"Ça fait du bien, c'est joli"

"On s'est dit, là, il faut faire plus pour les personnes les plus démunies", explique Binti Mahamat. Alors avec le repas, cette année, il y a un petit cadeau avec ! Les fameuses boîtes de Noël, des boîtes à chaussures remplies de petites attentions. Marie va attendre d'arriver chez elle pour l'ouvrir mais elle sent déjà qu'"il y a une agréable surprise à l'intérieur parce que le contenu pèse un petit peu !" "Je pense que c'est une initiative très bonne, ça fait du bien et c'est joli", réagit Jordina, d'origine vénézuélienne, qui est repartie elle aussi avec son cadeau surprise.