A Montargis, de nouveaux projets pour la caserne Gudin

ET on reparle de la caserne Gudin à Montargis ! Ce vaste ensemble militaire, construit au XIXe siècle et désaffecté depuis 2009, a été classé aux Monuments historiques en juillet dernier , contraignant la ville et l'Agglo de Montargois à revoir totalement leur copie. Avec l'obligation de conserver les façades et les toits des 3 bâtiments dont la Tour de l'Horloge, mais aussi la place d'arme, les grilles et le portail d'entrée - la plupart de ces éléments devaient être détruits lors du précédent projet d'aménagement, ce qui avait suscité la polémique et la mobilisation de défenseurs du patrimoine .

Résidence, hôtel et conservatoire

Que prévoit le nouveau projet ? D'abord de confier le fameux bâtiment de l'Horloge à Patrimoine et Valorisation, une filiale de Nexity, pour le transformer en résidence intergénérationnelle avec 84 appartements. Un autre bâtiment, à droite de la cour d'honneur, serait vendu à la société SAS OHG qui veut en faire un Hôtel Mercure - un espace restant disponible pour le transfert du conservatoire de musique et danse de Montargis, actuellement à l'étroit en centre-ville. Dans les deux cas, l'aménagement coûterait aux alentours de 15 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient 3 millions d'euros pour le traitement des parties classées, ce dernier aspect étant subventionnable à 50% par l'Etat. Quant au dernier bâtiment, il deviendrait, à plus long terme, un centre de congrès avec auditorium.

"Les conditions de réalisation monuments historiques sont très lourdes, précise Benoît Digeon, le maire de Montargis. Il fallait trouver des investisseurs extérieurs : nous les avons ; il fallait s'assurer de l'acceptabilité des projets : les discussions que nous avons avec la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et l'architecte des Bâtiments de France nous laissent penser que c'est bien le cas. Avec la bonne volonté de tous, nous allons enfin voir ce dossier sortir de l'ornière."

Une absence de mise en concurrence qui interroge

Ces projets seront détaillés lors d'une réunion publique ce vendredi 28 avril à 18h, à la salle des fêtes de Montargis. Les investisseurs pressentis ont jusqu'au 31 juillet pour affiner leur dossier, sans aucune mise en concurrence. Une procédure qui fait tiquer Alphonse Proffit, le fondateur du collectif "Sauvons Gudin".

Le collectif "Sauvons Gudin" fait partie de ceux qui s'étaient mobilisés pour le classement de la caserne aux Monuments historiques © Radio France - François Guéroult

"On peut se laisser le temps de bien faire, réagit-il : cela fait 15 ans que la caserne est inoccupée, on n'est pas à 2 ans près, et on aurait très bien pu imaginer des occupations temporaires." Et d'appeler à un débat sur la meilleure utilisation possible de ce site, "afin qu'on aboutisse à un projet partagé". Or ce n'est pas la manière qui a été choisie, regrette Alphonse Proffit : "Il aurait fallu faire un véritable appel à projets, avec une mise en concurrence et la possibilité pour d'autres candidats de visiter les lieux. Il y a d'autres promoteurs immobilier qui savent réhabiliter des monuments historiques !" Benoît Digeon, au contraire, estime qu'il a urgence à agir dans un dossier qui a trop longtemps traîné : il espère que les travaux débuteront dès 2024.