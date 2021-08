A Montargis, la caserne Gudin en instance de classement aux monuments historiques

La caserne du général Gudin à Montargis, dans le Loiret, restera debout encore un an. Une partie de cet ensemble de bâtiments devait être démolie à l'automne dans le cadre de travaux accordés au groupe Nexity, le promoteur d'un projet de résidence senior. Mais jeudi 19 août, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé dans un communiqué "l'instance de classement au titre des monuments historiques" de la caserne Gudin.

A ce titre, la caserne montargoise, construite au XIXe siècle, est protégée pendant un an de tous travaux, le temps de réfléchir à d'autres projets de réhabilitation qui ne comprendraient pas la destruction du bâtiment de l'horloge, l'édifice central de la caserne. Car pour le ministère de la Culture, la démolition du pavillon central "ferait perdre à la caserne sa lisibilité patrimoniale et historique".

Avec cette décision, le gouvernement penche donc du côté de la liste "Montargis pour tou-te-s", qui avait déposé un recours contre le permis de construire accordé à Nexity par la mairie. Pour Bruno Nottin, élu PCF au conseil municipal et membre de cette liste de rassemblement de la gauche, c'est une première victoire.

Décision saluée par "Montargis pour tou-te-s"

"Si le ministère classe, c'est bien qu'il a pu observer qu'avec le projet Nexity, il y avait la destruction pure et simple du bâtiment de l'horloge et aucune reprise de ce bâtiment derrière", déduit-il. Initialement, le projet du promoteur prévoyait la reconstruction de manière similaire de cet édifice emblématique de la caserne. "C'était une farce, quand on regarde les projets, ça n'avait plus rien à voir avec la façade de l'horloge", s'agace l'élu de l'opposition, qui est l'un des fers de lance de la lutte pour la sauvegarde de la caserne.

Pour lui, ce sursis d'un an est une opportunité à saisir. "Il faut mettre à profit cette année pour trouver un projet qui respecte l'architecture du bâtiment : un centre de santé publique, une maison des associations, un établissement supérieur, un centre de loisir pour les jeunes etc." Car un classement au titre de monument historique n'empêchera pas le réaménagement de l'édifice, dans la mesure où le patrimoine est respecté. Mais le temps presse, souligne l'élu. "Ca fait trop longtemps que ça dure et le bâtiment se dégrade", ajoute-t-il.

14 millions d'euros de rénovations

Benoît Digeon, le maire de Montargis (LR), conteste quant à lui cette décision. "On va mettre les prochains mois à profit pour essayer de dissuader la ministre de faire ce classement et dans le cas contraire, il y aura une action en justice qui sera faite contre l'Etat", détaille-t-il.

Pour l'élu, en faveur du projet de réaménagement de la caserne, l'annonce du ministère de la Culture reflète un discours contradictoire. "L'Etat avait pris la décision de nous vendre l'ensemble de la caserne sans aucune condition, au prix de 750.000 euros", raconte le maire de Montargis. "Trois ans après, une partie des services de l'Etat voudrait nous imposer un classement qui va nous obliger à dépenser 14 millions d'euros pour rénover un bâtiment, celui de l'horloge, qu'il n'a jamais su entretenir."

Ce monument, on ne peut pas le garder parce qu'on n'a pas les moyens, et l'Etat a dit aussi qu'il n'avait pas les moyens de le garder - Benoît Digeon, maire de Montargis

"Une ville qui emprunte un million par an pour faire ses investissements ne peut pas dépenser 14 millions dans la rénovation d'une caserne", poursuit-il. "Ce monument, on ne peut pas le garder parce qu'on n'a pas les moyens, et l'Etat a dit aussi qu'il n'avait pas les moyens de le garder."

Pour lui, la seule alternative est le projet Nexity, un chantier qui représente un total de 20 millions d’euros d’investissement de la part du promoteur et qui est désormais en suspens. "Il faut bien se résoudre à supprimer le bâtiment de l'horloge, et de garder les deux bâtiments de chaque côté", résume-t-il. Les deux autres édifices abriteraient éventuellement différents projets à l'avenir.