À Montauban, la maternité de la clinique du Pont-de-Chaume fermera à la fin de l'année

La maternité de la clinique privée du Pont de Chaume, à Montauban, va fermer ses portes à la fin de l'année a annoncé le groupe Elsan il y a quelques jours. Le nombre de naissances a baissé ces cinq dernières dans le service d'après le docteur Xavier Bezard Falgas, gynécologue-obstétricien à la clinique. "Nous étions il y a quelques années sept gynécologues, nous ne sommes plus que quatre aujourd'hui. Moins de gynécologues, ça veut dire moins de patientes et donc moins d'accouchements. Le service n'était plus rentable économiquement et la direction a décidé de fermer la maternité."

Le docteur Xavier Bezard-Falgas, gynécologue obstétricien à la clinique du Pont de Chaume. © Radio France - François Breton

De 900 naissances par an il y a une dizaine d'années, il n'y a plus que 400 actuellement. Une activité non-négligeable. D'ailleurs, 20 % des naissances du Tarn-et-Garonne en 2020 ont eu lieu à la maternité du Pont-de-Chaume.

Une décision unilatérale

Du côté des pouvoirs publics, on dénonce cette décision unilatérale, prise sans discussion d'après le maire de Montauban, Axel de Labriolle. Une fois la maternité fermée, ces 400 naissances vont devoir être prises en charge dans les deux autres maternités de la ville, celle de l'hôpital et celle de la clinique Boyé. "Ces accouchements risquent de faire augmenter très significativement les seuils dans ces maternités, explique le maire. Cela va les obliger à avoir une permanence des soins beaucoup plus importante, ce qui va complétement déséquilibrer le système."

Axel de Labriolle, le maire de Montauban, regrette l'absence de discussion avec le groupe Elsan. © Radio France - François Breton

Des problèmes de recrutements

La direction de la clinique met en avant des problèmes de recrutements pour expliquer en partie la fermeture de la maternité. Des problèmes confirmés par le docteur Bezard-Falgas qui évoque la pénibilité du travail et le risque de poursuites judicaires. "Avec les gardes, les accouchements la nuit, le week-end, les jeunes médecins se tournent vers d'autres spécialités moins contraignantes et à risque légal bien inférieur. Aujourd'hui, il y a des procédures pour des motifs et variés."

En janvier, il n'y aura donc plus que deux maternités dans le Tarn-et-Garonne, toutes à Montauban. Malgré ça, l'ARS Occitanie assure qu'elle va maintenir une "offre de qualité" pour "répondre aux besoins actuels et futurs" des habitants du département. Dans les prochains jours, l'agence doit réunir les directions des trois maternités pour organiser le suivi des femmes enceintes de la clinique du Pont de Chaume et le futur après la fermeture de la maternité.