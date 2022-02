À Montauban, une quinzaine de nouvelles caméras de surveillance bientôt installées

Souriez, vous allez être encore plus filmé qu'avant ! À Montauban (Tarn-et-Garonne), la mairie annonce l'installation d'une quinzaine de nouvelles caméras de vidéo surveillance cette année. La commune en compte déjà plus de 120 (86 sur la voirie, auxquelles s'ajoutent une quarantaines de caméras sur des bâtiments municipaux) et ne compte donc pas s'arrêter là.

Ce nouvel investissement à un coût, environ 200 000 euros. Sans compter la maintenance de celles déjà installées : une facture de 90 000 euros par an. Mais selon Brigitte Barèges, la maire de Montauban, c'est une dépense très utile, notamment dans le cadre des enquêtes judiciaires : "nous gardons les images pendant quinze jours. Cela permet au commissariat et au procureur de faire des réquisitions dans le cadre d'enquêtes. Ca a déjà permis de résoudre beaucoup d'affaires."

L'intelligence artificielle au service de la police municipale

On ne connait pas encore l'emplacement de la quinzaine de nouvelles caméras, leur positionnement est à l'étude. En revanche, le modèle a déjà été choisi, et c'est du très haut de gamme. Avec leur zoom très performant, elles pourront voir des petits détails à quelques dizaines de mètres. Claude Jean, l'adjoint au maire en charge de la sécurité publique : "ces caméras ont une très bonne vision. Lorsque l'on zoome il y a de meilleures possibilités d'identification et une vision nocturne améliorée."

Ces caméras permettent d'utiliser de l'intelligence artificielle, avec des applications très concrètes, par exemple pour les opérateurs de vidéosurveillance. Patrick Carballo, le directeur de la police municipale de Montauban : "Un opérateur, quand il a plus de quinze écrans il ne voit plus rien. Aujourd'hui on est dans une logique un peu différente. Si par exemple une caméra détecte un stationnement interdit, l'écran va s'éclairer, l'opérateur va être alerté et toute la chaine d'intervention sera mise en œuvre."

Des avis très partagés sur les caméras

Les Montalbanais sont quant à eux partagés vis-à-vis de ces caméras supplémentaires. Pour Danielle "ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça peut servir. Si l'on se fait agresser, que quelqu'un veut me voler mon portable, je suis juste sous la caméra, donc j'espère que les opérateurs le verront. Dans la mesure où ça ne sert pas simplement à verbaliser des voitures mal stationnées, c'est sécurisant."

En revanche Marc estime qu'il "y a trop de caméras. Je considère que ça n'apporte rien si ce n'est du contrôle supplémentaire et un coût exorbitant pour nos impôts." Marie-José, elle, ne veut pas voir la ville être envahie de caméras : "je suis pas spécialement pour le développement de ce genre de choses à outrance. Quelques unes, c'est utile mais il en faut pas plus. Ce n'est pas trop une ambiance que j'apprécie." Christian, de son côté, questionne carrément l'efficacité du dispositif : "les gens vont faire leurs larcins ailleurs, là où il n'y a pas de caméras !"

Montauban aura par ailleurs bientôt un nouveau commissariat pour sa police municipale. Les travaux doivent débuter cette année, grand rue Sapiac. Ces nouveaux locaux coûteront 7 à 8 millions d'euros.