A Montbéliard aussi, la contrainte vaccinale pose question

La ministre de la santé, Agnès Buzyn, a décidé de rendre obligatoire à partir du 1er janvier prochain 8 vaccins qui étaient simplement recommandés. Les associations pour la liberté vaccinale dénoncent une décision autoritaire. A Montbéliard aussi, la polémique enfle.

"De toutes médecins confondues, c'est probablement la vaccination qui a sauvé le plus de gens à l'échelle de la planète", dit le docteur Philippe Lièvre, médecin généraliste sur le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. "J'ai l'impression qu'il y a une polémique franco-française sur la vaccination". Ce que confirme une enquête internationale qui montre que la France est le pays européen ou la défiance à l'égard de la vaccination est la plus forte.

C'est dans ce contexte que la ministre de la santé Agnès Buzyn a décidé de rendre obligatoire à partir du premier janvier prochain huit vaccins supplémentaires pour la petite enfance : la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, l'haemophilius influenza B et le pneumocoque. Ces 8 vaccins étaient jusqu'à présent simplement recommandés. Ils viendront s'ajouter au 3 déjà obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite). Pour justifier cette obligation, La ministre invoque la baisse de la couverture vaccinale en France qui expose les populations à certaines maladies. L’OMS recommande une couverture à 95 %, alors que selon la ministre, en France, la couverture pour certaines maladies s’est abaissée de 70 à 85 %.

Les associations pour la liberté vaccinale dénoncent une décision autoritaire, "véritable hold-up sur la liberté individuelle et la santé" qui n'a aucune justification. Pour Jean Baptiste Lazzorotto, le secrétaire général de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale, la couverture en France est "presqu'aussi élevée que dans les pays, comme l'Allemagne ou la Suède qui n'ont pas d'obligation, mais qui vaccinent quand même". "Nous, c'est ce qu'on demande. Vous informez les gens. Et après, vous leur laissez la liberté".

Le calendrier de vaccination du docteur Lièvre à Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Quelle couverture vaccinale en Bourgogne Franche Comté ?

Pour le DTP, actuellement obligatoire, la couverture en Bourgogne Franche est de 97 % légèrement supérieure à la moyenne nationale. Pour les 8 vaccins qui entrent dans l’obligation, la coqueluche et l’haémophilius influenza B affichent une couverture à 97 et 96 % au dessus du niveau national Les autres vaccins sont en dessous de la moyenne nationale : 91 % pour le pneumocoque, 86 % pour l’hépathite B et 77% pour le ROR, rougeoles, oreillon rubéole. A noter qu’en Bourgogne Franche Comté, le Territoire de Belfort arrive souvent à la traine en matière de couverture vaccinale.