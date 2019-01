A Montbéliard, les cartes de vœux des philatélistes rencontrent un franc succès !

Montbéliard, France

Une demi-heure à peine : c'est le temps qui aura fallu aux bénévoles de l'association philatélique de Montbéliard pour voir leur six cents cartes de vœux quasi-liquidée, et faire face à une pénurie de timbres. Tous les deux ans, ils montent un bureau de poste temporaire dans l'espace associatif de la cité des Princes. Et ce 1er janvier 2019, le grand public est une nouvelle fois au rendez-vous.

2000 oblitérations apposées en 2017

Alors que toutes les agences postales sont fermées le jour de l'An, l'association de Montbéliard est la seule en France à proposer un bureau de poste temporaire. Elle y vend des cartes de vœux et des enveloppes originaux, dessinées par une artiste locale, Viviane Barbier, et sur lesquels des paysages de Montbéliard sont représentés. Les bénévoles proposent aussi (et surtout !) l'oblitération du premier jour, assez rare pour attirer tous les philatélistes de France. Dessus, on peut y lire "Meilleurs vœux de Montbéliard".

Viviane Barbier, qui a dessiné le pont Bermont enneigé cette année sur la carte de vœux 2019. © Radio France - Marie Roussel

Jean-François, philatéliste dans l'âme, a craqué pour deux cartes de vœux, celles de 2017 et de 2019. "On peut collectionner toutes les cartes du jour de l'An. En plus c'est local et c'est un beau souvenir." Timbrées et cachetées, il a payé ses cartes trois euros chacune.

C'est local et c'est un beau souvenir. " Jean-François, philatéliste.

D'autres ont préféré faire leurs réservations en amont : elles représentent 30% des ventes. "Avant même d'avoir commencé, on avait déjà fait près de 1000 oblitérations !" se réjouit Jean-Claude Nachin, le président de l'association. En 2017, 2000 cachets avaient été apposés, en une demi-journée. Pour cette année, le philatéliste ne peut encore se prononcer, mais en tout cas il ne "s"attendait même pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je pense que ça fait plaisir aux destinataires de recevoir un cachet illustré [du Nouvel An] avec le thème "Meilleurs voeux de Montbéliard". C'est l'attrait de l'oblitération."