A Montélimar, les aînés font la fête !

Le palais des congrès avait des airs de fête ce mardi à l'occasion du traditionnel repas des aînés offert par le maire de Montélimar. 750 seniors de plus de 65 ans ont profité d'un bon déjeuner : foie gras, gésier de canard et bien sûr entremet de nougat de Montélimar ! Un délice.

Montélimar, France

C'est seulement la deuxième année que Pauline participe a ce repas au palais des congrès de Montélimar. Un jolie gilet blanc et un beau collier de perle. Cette mamie de 80 ans très sociable et là car elle aime se sentir entourer : "Si chacun reste dans son coin, on apprend rien et après on n'a plus de conversation, on a toujours besoin des uns et des autres."

Pour Pauline, ce repas est une façon de sortir de son isolement. C'est aussi l'occasion de profiter d'un bon repas : foie gras, gésier de canard et bien sûr entremet de nougat de Montélimar : "Je suis quelqu'un de très gourmande. C'est un régal" dit-elle.

Master chef à Montélimar ! © Radio France - Mélodie Viallet

C'était au palais des congrès de Montélimar. © Radio France - Mélodie Viallet

Un moment pour rencontrer

"On est encore en forme. Même à 70 ans. On peut un peu draguer, mais il faut que cela aille la peine." Dani et Raymonde son côte à côte sur la table. Elle rigole, beaucoup. On vient à ce repas entre copine.

A Montélimar, ce mardi midi, pour la journée des ainés. © Radio France - Mélodie Viallet

Et pour que ce moment soit immortalisé à jamais, les participants pourront aller chercher à la mairie des photos de cette fête.