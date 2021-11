À Montpellier, 102 pierres tombales pour les 102 féminicides depuis le début de l'année

Dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites au femmes, des centaines de personnes (environ 700, pour l'heure), se sont rassemblées sur la place de la Comédie de Montpellier. Les organisateurs ont prévu des stands d'information et de sensibilisation, une marche en musique et une action symbolique devant le commissariat de Montpellier.

Comme l'année dernière, les organisateurs ont confectionné 102 "pierres tombales", comme le nombre de féminicides depuis le début de l'année. Ce sont des morceaux de carton noirs découpés, avec le nom, l'âge et la manière dont ces femmes ont été tuées. En fin de parcours, ces 102 prénoms seront brandis.

Un milliard d'euros pour lutter contre ces violences

Associations, organisations, partis politiques et collectifs ont organisé cette marche pour dénoncer les féminicides et la manière dont les plaintes pour viol seraient traitées au commissariat de Montpellier. Ils demandent de lutter contre les viols, l'inceste et toutes les violences sexistes et sexuelles. "Le gouvernement avait promis de faire de l'égalité femmes-hommes sa "grande cause du quinquennat", 5 ans plus tard, rien n'a changé", fustigent-ils.

Ils réclament 1 milliard d'euros pour financer des formations (fonctionnaires de police, magistrats, professionnels de santé et de l'éducation), pour mettre en place des campagnes de sensibilisation sur le sexisme et le consentement et pour mieux prendre en charge les victimes et les auteurs de violences sexistes et sexuelles.