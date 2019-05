À Montpellier, 44 personnes portent plainte à cause du glyphosate dans leurs urines

Quarante-quatre plaintes individuelles ont été déposées ce vendredi au tribunal de grande instance de Montpellier pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteintes à l'environnement. Les plaignants espèrent un procès national.

Montpellier, France

Quarante-quatre personnes ont déposé plainte au tribunal de grande instance de Montpellier ce vendredi 17 mai. En cause, la présence de glyphosate dans leurs urines, ce pesticide très puissant notamment présent dans les produits Roundup. Ils dénoncent une mise en danger d'autrui, une tromperie aggravée et des atteintes à l'environnement. Le 15 mars dernier, une soixantaine de personnes avaient fait mesurer le taux de glyphosate dans leur urine, à Murviel-lès-Montpellier.

Ces plaintes vont être envoyées au pôle santé du tribunal de Paris. D'autres groupes et collectifs ont effectué la même démarche partout en France. L'objectif de cette plainte collective est de faire supprimer le glyphosate des sols français. "Il y en a marre de ce pesticide, on ne peut plus rester les bras croisés", estime Gérard, membre du collectif Glypho34.

Les plaignants attendent un procès national. Ils espèrent arriver à 5.000 dépôts de plainte dans toute la France avant la fin de l'année. En attendant, Glypho34 entend bien continuer les prélèvements d'urines et les analyses.