À Montpellier, des agents du lycée Pierre Mendès-France inquiets du retour des gens du voyage

Pendant les vacances de la Toussaint, des gens du voyage se sont installés à proximité du lycée professionnel Pierre Mendès-France, dans le quartier Odysseum de Montpellier. Une trentaine de caravanes sont stationnées sur le stade de l'établissement scolaire. Ce n'est pas la première fois, si bien que ceux qui étudient et travaillent au lycée commencent à y être habitués. Depuis le début de la semaine, il n'y a eu aucune nuisance. Mais certains agents du lycée sont préoccupés.

Des nuisances par le passé

Cette année, ces gens du voyage ne se sont pas éparpillés aux abords du lycée, comme ils l'ont fait par le passé. Depuis un an, des blocs de béton empêchent les voitures et camions de s'installer juste devant l'établissement. Le familles se cantonnent au stade. Elles y ont pénétré après avoir cassé le portail. Elles ont tiré des câbles, pour se brancher au réseau électrique. Et pour avoir de l'eau, elles ont embranché un tuyau d'arrosage percé sur une borne d'incendie.

Par conséquent, les professeurs de sport ne peuvent plus faire cours à l'extérieur. Et certains agents sont inquiets. Ils gardent en tête les dernières fois où des gens du voyage sont venus ici : les détritus jetés par-dessus la grille du lycée ; les voitures qui accélèrent à proximité de l'entrée ; les enfants qui ne cessent de demander de l'argent ; les excréments, dans le local à vélo. Des agents habitent dans le lycée. L'une d'entre elles l'avoue : depuis le début de la semaine, elle n'est plus tranquille quand elle rentre tard.