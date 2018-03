Personnels des EHPAD et retraités se sont retrouvés pour manifester dans les rues de Montpellier (Hérault) ce jeudi. Ils étaient 3 000 à défiler pour réclamer qui du personnel en plus, qui des pensions décentes.

Montpellier, France

Trois mille personnes ont défilé du Peyrou jusqu'à la préfecture. L'intersyndicale des retraités avait décidé de se joindre à la manifestation des personnels des EHPAD ce jeudi à Montpellier.

Cortège commun

Dans le cortège, la hausse de la Cotisation Sociale Généralisée en janvier 2018 ne passe pas. "J'ai travaillé pendant plus de 42 ans, j'ai cotisé. Il n'y a aucune raison qu'on me retire ce que j'ai gagné, s'agace Bernard, retraité de la fonction publique. Ou alors qu'on donne ma CSG au EHPAD : ils manifestent avec nous et je suis entièrement d'accord avec leurs revendications."

Il y a beaucoup de retraités qui ne vivent pas dignement actuellement. Madeleine, retraitée

A quelques mètres de là, Madeleine souffle : "La _retraite est un salaire différé_. On a travaillé toute notre vie pour obtenir une pension décente et aujourd’hui on nous traite de privilégiés ? Mais quelle honte !"

Les personnels des EHPAD protestaient eux contre le manque de moyen. Marie Eschel Breiner, directrice de la Maison de Retraite de l'Orthus à Claret, était venue avec ses employés. "Avec les moyens qu'on m'alloue, j'ai de quoi accorder une demi-heure de présence individualisée à chaque résident", regrette la directrice.

On les met plus au lit, on les jette !

"On les mets plus au lit, on les jette, complète Corinne Furman, aide-siognante à l'EHPAD Les Aiguerelles à Mauguio. On a l’impression de les maltraiter."

500 personnes ont également marché à Béziers, selon des estimations de la CGT.