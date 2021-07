À Montpellier, l'épicerie solidaire continue de distribuer de la nourriture aux étudiants en juillet

Les étudiants continuent d'affluer à l'épicerie solidaire. Ce pôle du Secours Populaire, situé sur le campus de l'Université Paul Valéry à Montpellier, distribue de la nourriture aux étudiants dans le besoin. Le fonctionnement de l'épicerie est simple : en s'inscrivant, on reçoit une carte qui donne accès à huit produits alimentaires toutes les deux semaines. Elle est tenue par des étudiants bénévoles, eux-mêmes anciens bénéficiaires. Normalement fermée en juillet, cette année l'épicerie solidaire reste exceptionnellement ouverte jusqu'à vendredi. Une excellente nouvelle pour Tamina qui ne manque jamais un rendez-vous à l'épicerie solidaire : " Juste avec la bourse je n'avais pas accès à la viande par exemple. Grâce à l'Épicerie solidaire, je peux. Niveau produits d'hygiène féminine c'est nickel aussi. Le fait d'avoir accès à tout ces produits-là sans avoir à payer, ça change la vie. _Pour certains étudiants, c'est essentiel_".

Une fermeture retardée pour soulager les étudiants restés à Montpellier

Malgré la fin de l'année universitaire, de nombreux étudiants, surtout étrangers, sont obligés de rester à Montpellier, que ce soit pour des raisons financières où à cause de la crise sanitaire. C'est pour cette raison que l'Épicerie solidaire reste ouverte. "Pour ces personnes-là, c'est pas facile en été, raconte Lola, une des quatre bénévoles encore présents pour tenir l'épicerie ce mois-ci. Ils ne reçoivent plus la bourse, c'est encore plus difficile de subvenir à leurs besoins. Je trouvais ça important qu'on soit ouvert au moins une partie de l'été."

Au-delà du soulagement financier qu'offre l'Épicerie solidaire à ces étudiants, elle a également un rôle social particulièrement important dans la période actuelle, selon Lola : "Ça permet de voir des gens, de parler. On voit des bénéficiaires arriver avec un grand sourire et repartir avec un grand sourire. Ça fait vraiment plaisir".

Vendredi soir, l'Épicerie solidaire fermera ses portes jusqu'à fin septembre. En attendant, une permanence alimentaire est assurée par le Secours Populaire, avenue de l'Industrie, vers l'arrêt de tram "Restanque". La présentation de la carte jaune du Secours Populaire y est obligatoire.