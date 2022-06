À Montpellier, la mise en place de la ZFE approche, il est encore temps de commander votre vignette

Avis aux automobilistes ainsi qu'aux 2 roues, à partir du 1er juillet, il ne sera plus possible de circuler dans l'agglomération montpelliéraine sans une vignette Crit'Air posée sur le pare-brise. Cette vignette classe les véhicules selon l'année de la première immatriculation. Il existe 6 paliers allant du crit'air vert pour les véhicules électriques au crit'air 5 pour les voitures diesel datant d'entre 1997 à 2000.

Dès le premier juillet, les véhicules immatriculés avant 1997 et qui ne peuvent donc obtenir aucune vignette, n'auront plus le droit de circuler dans la Métropole de Montpellier.

Dans un premier temps, seules 11 communes sont concernées par la mise en place de la ZFE (voir ci-dessous). Au 1er juillet 2026, la mesure sera étendue aux 31 villes de la métropole montpelliéraine. Le but principal est de limiter les émissions polluantes dégagés par les moteurs des véhicules. 35 agglomérations en France ont déjà mis en place ce dispositif, conformément à la loi d'orientation des mobilités (LOM) datant de 2019.

Au 1er janvier de chaque année, les véhicules les plus polluants n'auront plus le droit de circuler. Par exemple, au 1er janvier 2023, ce sont les véhicules diesel immatriculés entre 1997 et 2000, Crit'Air 5, ne pourront plus circuler dans les 11 communes concernées.

Progressivement, les restrictions seront durcies jusqu'au 1er janvier 2028 où les véhicules à moteur diesel n'auront plus le droit de rouler à l'intérieur du périmètre. Les contrevenants s'exposent à une amende de 68€ pour le non-respect des règles établies ou en cas d'absence de vignette. À quelques jours de la mise en place de la ZFE, beaucoup de Montpelliérains ne l'ont toujours pas.

Micro-trottoir ZFE à Montpellier Copier

Pour la demander, il suffit de se rendre sur le site certificat-air.gouv.fr. Il faudra payer 3,70€ pour l'envoi de la vignette. A noter que vous pourrez continuer de circuler sans vignette sur l'A9, l'A709, et l'A750 ainsi que sur certains grands axes de la Métropole comme l'Avenue Vincent Auriol, la route de Sète ou encore la route de Palavas

Les villes concernées par le périmètre de la ZFE au 1er juillet 2022 :