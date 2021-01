A Montpellier, la Table d'Anouk propose aux plus démunis un "repas comme à la maison"

Il est 18 heures. Une vingtaine de bénévoles s'activent à deux pas de l'arrêt de tram Antigone à Montpellier. En une demi-heure une grande table est dressée avec verres de soupe chaude, entrées, plats, desserts et quelques produits de première nécessité. Déjà la file s'étire malgré la pluie. En tout, une centaine de personnes seront venues se restaurer ce soir.

Ce rituel, les bénévoles de l'association la Table d'Anouk la répètent chaque lundi soir depuis 2013. Mais cette année, le constat est sans appel : la crise sanitaire a fait tripler le nombre de bénéficiaires. Passant d'une soixante en début d'année à presque 200 certains soirs.

En sept mois, Théo Mandet, le co-président de l'association, a vu s'ajouter de nouveaux profils chez les demandeurs réguliers :

Des étudiants qui ont perdu leur petit boulot mais également des retraités. Ça nous fait peur de voir de plus en plus de personnes de plus de 80 ans sans rien pour se nourrir. On essaie donc de parer à toutes les situations et de répartir équitablement entre chacun.