À Montpellier, la vente de la mosquée Averroès à l'Union des mosquées de France n'aura pas lieu

La mosquée Averroès, située dans le quartier de la Paillade, ne sera finalement pas vendue. L'association culturelle propriétaire du lieu de culte avait engagé une procédure pour la céder à l'Union des mosquées de France, une fédération proche du Maroc, pour un euro symbolique. La mairie a reçu un courrier notifiant l'abandon de ce projet.

Après avoir pris connaissance de cette procédure, la Ville de Montpellier s'y était fermement opposée, par peur de l'ingérence d'un pays étranger. Selon Lhoussine Tahri, propriétaire de la mosquée, le but était de récolter des fonds pour pouvoir financer des travaux, et notamment construire un lieu de rencontre encore fidèles et non-fidèles.