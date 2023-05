A Montpellier, le Mireille Café Moderne est un relais pour les sans-abris

Des meubles chinés, des murs colorés, des portants remplis de vêtements… Le Mireille Café Moderne accueille ses clients dans un cadre joyeux et original. Mais la propriétaire Julia Leclerc ne fait pas que tenir un café. "Ce qu'on fait, c'est aussi du travail social. On est identifiés comme un vrai relais de sans abris", explique-t-elle.

ⓘ Publicité

Un café solidaire et inclusif

Le Mireille Café Moderne est à l'image des valeurs de sa créatrice. "Pour moi, être moderne c'est aussi être solidaire. On ne peut pas vivre en 2023 en fermant les yeux sur l'écologie, sur les gens qui crèvent de faim dans la rue..." , soutient Julia Leclerc.

Ici se côtoient étudiants, familles, montpelliérains de tous âges mais aussi personnes sans abris. "Ce qui me réjouit, c'est ce que c'est un lieu d'une grande mixité sociale. Les personnes sans-abris sont sur la terrasse, au milieu des autres… La seule différence c'est qu'ils ne payent pas !", s'enthousiasme Julia Leclerc.

Aujourd'hui en cuisine, c'est Léna qui prépare des plats végétariens. C'est l'aspect solidaire et inclusif du café qui l'a séduite. "Je veux faire un travail qui a du sens, où je ne me pose pas la question de pourquoi je me réveille le matin. Il y a tellement de gens à la rue à Montpellier, je trouve ça cool qu'il y ait un endroit qui ne les ignore pas", confie-t-elle.

Une ressourcerie pour financer les repas des sans-abris

Le café sert gratuitement entre 5 et 10 cafés par jour et entre 50 et 60 repas par semaine. Ce sont les activités de ressourcerie qui permettent en grande partie de les financer. Car le café propose aussi des vêtements à vendre à prix libre. Ce sont les clients qui viennent donner leurs habits afin qu'ils soient revendus.

Attablée avec des amis, Albane est une cliente régulière. "Dès ce que j'ai découvert cet endroit et son fonctionnement, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai déjà un autre sac de vêtements qui est prêt à être déposé !", s'exclame-t-elle.

Situé 44 rue de l'aiguillerie, Mireille Café Moderne est ouvert tous les jours entre 10h et 18h.