À Montpellier, le préfet et le maire sur le terrain lors d'une opération de police

Faire passer un message aux Montpelliérains. C'est l'objectif principal de cette opération de contrôle menée hier après-midi, place Laissac, par la police municipale et la police nationale. Elle a été montée en réaction de la pétition lancée par 240 commerçant montpelliérains agacés par l'insécurité et les troubles sur la voie publique. Le préfet Hugues Moutouh était sur les lieux pour rencontrer certains commerçants de la place ainsi que de ses halles. "Ça laisse à voir aux Montpelliérains qu'ils ne sont pas laissés seuls face à des marginaux et des dealers qui s'approprient l'espace public, explique-t-il. Ce ne sont pas des endroits qui sont abandonnés ni par la municipalité, ni par l'État."

Selon le préfet Hugues Moutouh, ce type d'intervention est important pour faire passer un message aux Montpelliérains. Copier

Ce sont principalement ces marginaux et dealers, ainsi que les mineurs sans supervision qui commettent des délits, que les forces de l'ordre ciblaient ce mercredi après-midi. Six personnes ont d'ailleurs été arrêtées pour ivresse manifeste sur la voie publique. Quatre chiens appartenant à certains d'entre eux ont été placés en fourrière.

Des commerçants en colère

Maxime est à l'origine de la pétition des commerçants interpelant sur la sécurité dans la ville. Il n'en peut plus de voir l'espace public perturbé par ces individus : "Ils sont agressifs sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Ils agressent un peu les clients et généralement ça part en cacahuète. Plein de clients ne viennent plus en ville parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, il faut que ça cesse. Il faut que Montpellier puisse redevenir une ville où venir en toute quiétude et en toute sécurité".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En tout, ce mercredi, les policiers ont contrôlé quatre-vingt quatre personnes et en ont verbalisé seize. Douze de ces amendes ont été distribuées pour non port du masque.Des pompiers étaient également présents pour épauler les forces de l'ordre et prendre en charge les personnes en état d'ivresse sur la voie publique.