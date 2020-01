A Montpellier, des riverains s'opposent au projet immobilier de la rue du Guesclin

C’est un projet immobilier à Montpellier qui ne fait pas que des convaincus. Sur la friche du Guesclin, entre la gare Saint Roch et le centre commercial Polygone, un permis de construire a été attribué l'an dernier par la mairie au promoteur Sogeprom Pragma. D'autres projets immobiliers avaient déjà tentés de voir le jour ici. En vain, en raison de recours déposés par les riverains.

Ce projet a lui reçu le feu vert de la mairie pour accueillir une résidence étudiante de 170 logements, une trentaine de logements sociaux ainsi que des commerces et des places de parking.

En charge du projet, le directeur régional du promoteur immobilier Pierre Raymond assure que toute la procédure a été parfaitement respectée : "une conférence de presse s'est tenue en septembre 2018 avec un calendrier, le permis de construire a été attribué en juillet 2019 et il a été affiché en toute transparence". Il assure que ce projet va permettre avec d'autres de dynamiser un peu plus le centre-ville de Montpellier.

En face, les riverains de la rue du Guesclin s'organisent contre un projet dévoilé "en catimini" selon eux : ils ont formé un collectif, ont déposé un recours et sont engagés à tout faire pour empêcher ce projet. Selon Jérôme Rilhac qui habite la rue, ce projet a manqué de "concertation avec les riverains". Il assure que cette construction va dénaturer le quartier.

Aujourd'hui, on a un espace vert qui aère un peu le tissu urbain dans le quartier. Demain, on s'imagine vraiment ce paquebot de béton en face de chez nous. Cet immeuble est amené à rester : si on implante une verrue à 2 minutes de la place de la Comédie, cette verrue va rester pendant des années"