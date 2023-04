À Montpellier, les personnes âgées s'initient au rugby

Sur le terrain ce matin là, les joueurs ont pour la majorité entre 92 et 98 ans. Pour la deuxième fois, trois Ehpad de la métropole de Montpellier ont pu participer à cette initiation au rugby. Un événement qui permet aux personnes âgées de sortir de leur isolement.

Le sport comme lien social

Répartis en équipe, ils s'entraînent à se passer le ballon. Pour certains, c'est l'occasion de retrouver un sport qu'ils apprécient. Robert a 94 ans, il a joué au rugby toute son adolescence. "On m'appelait la gazelle ! Aujourd'hui je me suis régalé, même si c'est devenu un peu fatigant pour moi" , s'amuse-t-il.

Sur le terrain, certains sont en fauteuil roulant, d'autres debout. Mais tous participent joyeusement à cette matinée sportive. "L'intérêt pour eux c'est de pouvoir se retrouver en dehors de l'Ehpad dans une ambiance sportive !", se réjouit Dany Rey, un bénévole de l'association Les Petits Frères des Pauvres.

Du rugby "adapté"

Tous les participants sont encadrés par des coach du MHR. Ils donnent les consignes, mais sont aussi là pour aider et encourager. "On voit vraiment des choses super. Il y a une personne de 101 ans qui a couru, on l'avait jamais vu comme ça ! Habituellement il se déplace avec une canne mais là, il était debout et prêt à jouer", se réjouit Davina Lagier qui travaille au sein du MHR solidaire.

Le MHR solidaire propose des exercices adaptés aux personnes âgées. Le but est de leur faire travailler leur mobilité et leur motricité tout en s'amusant.