À Montpellier, les voisins du bidonville de Celleneuve espèrent que le Préfet tiendra sa promesse

Lorsque l'on emprunte la rue du Pilory, dans le quartier de Celleneuve de Montpellier, il est difficile de ne pas voir ces véhicules désossés, ces tas d'ordures et cette clôture de tôle. Par endroit, elle est découpée pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du bidonville, où des familles y vivent dans des maisons de fortune.

Ce camp illégal, qui existe depuis des années, aurait dû être évacué au printemps 2018. Le 31 août dernier, après le démantèlement de deux camps de Roms de Montpellier, Hugues Moutouh, le nouveau Préfet de l'Hérault, a promis de démanteler tous les campements illégaux de la ville. De l'autre côté de la voie de tramway, les résidents espèrent qu'il tiendra sa promesse.

On n'en peut plus - Bernadette*, une habitante du quartier depuis une trentaine d'années.

Stéphane et sa famille ont emménagé dans une petite maison, à une cinquantaine de mètres du camp, en décembre dernier. Il n'a jamais rencontré de problèmes avec ses voisins du bidonville mais aurait préféré un cadre de vie plus serein. "Il y a souvent des gens qui boivent de l'alcool sur le parking, raconte le père de famille, des bouteilles de verre qui traînent. J'ai deux petites filles. J'évite de les laisser par ici." Les riverains ont aussi pris l'habitude de ne pas laisser leur véhicule trop longtemps sur le parking. Parfois, une voiture brûle ou se fait désosser.

Les ordures attirent les rats, nombreux dans le quartier. Ils se sont notamment infiltrés dans la maison de Stéphane. C'est la deuxième fois, en 8 mois, qu'il contacte une entreprise de dératisation.

Bernadette est fatiguée de vivre à quelques centaines de mètres du camp Copier

Certains riverains se plaignent des nuisances qui arrivent avec la nuit. "Quand ils font brûler des ordures, on sent les odeurs de plastique, de bois et de d'autres matériaux, explique Corinne, qui vit ici depuis trois ans. Il y a aussi la musique. On les entend, du vendredi au dimanche soir, jusqu'à deux heures du matin."

Le bidonville du quartier de Celleneuve est situé le long de la rue du Pilory © Radio France - Clara GUICHON

Bernadette* est très inquiète. La dame de 87 ans habite ici depuis une trentaine d'années. Elle est très méfiante. "Je n'ouvre pas à n'importe qui, confesse-t-elle. Je ferme la porte à double tour. Et il ne me viendrait pas à l'idée de sortir la nuit. Ce n'est pas possible... Mes enfants voudraient que je déménage. Mais à 87 ans, où est-ce que je peux aller?" Pour elle, c'est de pire en pire. Le camp ne fait que grandir. Pour autant, elle n'a jamais été agressée.

Plusieurs des habitants du quartier ne croient pas sincèrement que le camp sera bien démantelé. "Ça fait depuis des années qu'on l'entend, note Ben. Mais je comprends, c'est compliqué. Il faut trouver un endroit pour les reloger." Et tous sont unanimes : la solution trouvée doit être décente.

Les riverains qui habitent à proximité aimeraient que ce feuilleton se termine Copier

*Le prénom a été modifié