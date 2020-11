A Montpellier, une architecte travaille sur le cimetière du futur

Depuis 10 ans Annabelle Iszatt étudie et travaille sur un cimetière vertical. Le but, répondre à l'augmentation de la population, et donc de morts à venir et respecter les rites funéraires.

Et si dans 10 ans pour la Toussaint vous déposiez vos fleurs sur les tombes dans un cimetière vertical ? Alors que la population ne cesse d’augmenter, les cimetières se remplissent et les mégalopoles ne trouvent plus de place pour enterrer leurs morts. En 2030 nous devrions êtres 8 milliards et demi contre un peu plus de 7 milliards aujourd’hui. Les architectes réfléchissent donc aux cimetières du futur. C’est le cas d’Annabelle Iszatt architecte à Montpellier qui étudie et travaille depuis 10 ans sur un cimetière vertical qui prend la forme d'un bâtiment.

Avec son agence ZATTnSAT elle a participé à un concours qui proposait de réfléchir au cimetière du futur pour la ville de Shanghai. Si son projet n'a pas été retenu, il a tout de même été primé et a reçu la mention honorable, avec une troisième place, devant près de 80 candidats. Depuis, elle a obtenu une visibilité et continue de travailler sur ce cimetière vertical qui prend la forme d'un immeuble.

Le cimetière vertical a deux objectifs - Annabelle Iszatt Copier

Le plan du cimetière vertical imaginé par Annabelle Iszatt - Agence ZATTnSAT

Gagner de la place et améliorer la cérémonie funéraire

Le principal avantage de ce cimetière, c'est de gagner de la place. Moins étendu il permet d'accueillir plus de sépultures sur un espace plus réduit. Le projet prévoit ainsi que le cimetière s'étende sur 1 hectare et concentre 200 000 défunts. En comparaison pour le même nombre de personnes, le cimetière du père Lachaise doit s'étendre sur 44 hectares. Ce type de cimetière a aussi l'avantage d'éviter une pollution des sols car la préservation des corps se fait dans des espaces bâtis surélevé.

Avantage du cimetière vertical - Annabelle Iszatt Copier

Annabelle Iszatt pense ainsi qu'il faudrait privilégier au sein des villes un plus grand nombre de cimetières mais de petite taille. Même si des cimetières verticaux existent au Brésil, en Israël ou en Inde, il faudra attendre au moins 5 ans avant de voir le projet d'Annabelle se concrétiser.