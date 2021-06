À Montreuil, place à la musique... à domicile !

Vous avez un album de musique préféré, un "album doudou" et vous avez envie de le partager avec des inconnus ? C'est ce que propose le Nouveau théâtre de Montreuil (Seine-Saint-Denis) avec son projet Passion disque. Il propose des écoutes musicales à domicile. Le principe : un habitant ou une habitante de Montreuil reçoit à la maison des amateurs de musique pour leur faire découvrir l'un de ses albums préférés.

Partager un album et des souvenirs

Pour la première écoute, c'est Mana, une étudiante en cinéma de 20 ans, qui reçoit trois autres Montreuillois, dans son appartement, autour d'un apéro et de sa platine vinyle. La jeune femme a décidé de faire écouter "Debut", le premier album solo de la chanteuse islandaise Björk, sorti en 1993. "J'aime beaucoup cet album parce qu'il me rappelle mon papa et quand je dansais dans le salon avec lui", raconte-t-elle aux auditeurs, confortablement installés dans son canapé.

Des souvenirs d'enfance, elle en égrène d'autres, comme cette fois-ci où elle s'était déguisée en Björk pour l'anniversaire de sa meilleure amie ou quand elle évoque les morceaux qu'elle écoutait en famille pendant les longs trajets en voiture. Une part d'intimité qu'il faut oser livrer à des inconnus, mais la jeune femme assume. "C'est toujours plaisant de partager des choses qu'on aime. C'est très chouette aussi de découvrir un artiste qu'on ne connaît pas avec quelqu'un qui est passionné par sa musique. La façon dont il va en parler peut donner envie de l'écouter chez soi après".

Mana a fait découvrir un album de la chanteuse Björk à ses invités © Radio France - Hajera Mohammad

En face, d'elle, Herman, 45 ans, médiateur culturel dans un théâtre, écoute et apprécie le choix de la jeune femme. "Björk, c'est ma génération, j'écoutais cet album quand j'étais au lycée. Ce n'est pas sa génération à Mana, donc je suis assez surpris. Bravo, elle a bon goût". Brigitte, 63 ans, elle, découvre cette artiste. "Je ne connaissais pas du tout, et j'aime beaucoup. Et puis l'écoute est meilleure ici. Dans un bar, avec des amis, on parle, mais on a du mal à se concentrer sur la musique".

Un spectacle prévu en novembre

Une quinzaine d'autres écoutes musicales sont programmées jusqu'au 5 juillet 2021. "On a des participants qui habitent un peu partout à Montreuil, dans tous les quartiers de la ville, avec des profils et des âges différents, ça va de 20 ans à 83 ans", explique Nolwenn Mornet, responsable des relations publiques au Nouveau théâtre de Montreuil. Pour les artistes choisis : Led Zeppelin, Prokokiev, Jean Ferrat, Marvin Gaye, les Rolling Stones... il y en a pour tous les goûts. Il est encore possible de réserver sa place pour participer à une séance d'écoute.

Parmi les 15 albums proposés, 10 seront retenus par le metteur en scène Renaud Cojo qui présentera un spectacle avec les participants. La représentation est prévue le 20 novembre 2021 au Nouveau théâtre de Montreuil.