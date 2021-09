À Montreuil, une collecte solidaire pour les réfugiés afghans

Une collecte de vêtements et de produits pour enfants est organisée en faveur des réfugiés afghans, ce week-end, à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Une collecte solidaire pour les réfugiés afghans est organisée par l'association La Maison Ouverte en partenariat avec Emmaüs solidarité, ce week-end à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

L'association lance un appel pour récolter notamment des dons pour les enfants réfugiés : des lits parapluie, des transats, couches, biberons, lait infantile, jeux. Mais aussi des pantalons, chaussures, vestes, t-shirts et sous-vêtements pour les adultes et les petits. Tous les dons seront ensuite redirigés vers la Maison des Réfugiés à Paris. Il peuvent être déposés samedi et dimanche de 15 heures à 16 heures au 17 rue Hoche à Montreuil.

La France a mis fin, vendredi dernier, à son pont aérien depuis Kaboul, la capitale afghane, reprise par les Talibans le 15 août. "Près de 3.000 personnes, dont plus de 2.600 Afghans" ont été mises à l'abri, selon la ministre des Armées, Florence Parly.