Montsûrs, France

La Poste de Montsûrs sera peut-être bientôt fermée ou du moins le bureau tel qu'il existe actuellement. Le maire de la commune, Jean-Noël Ravé a rencontré, jeudi 18 janvier, la direction régionale de La Poste qui envisage en effet de fermer les bâtiments recevant le public

La Poste a fait une proposition à la municipalité : soit un transfert du service postal à la mairie ou chez un commerçant, soit les horaires d'ouverture du bureau seront fortement réduits. La question sera débattue lors du prochain conseil municipal. Jean-Noël Ravé a deux mois pour trancher : "le service existera mais plus dans le bâtiment actuel. Je ne sais pas encore si ça va fermer, ça dépend de nous aussi. On va discuter de la proposition de la Poste et on tranchera. AU final, le service à la population sera rendu mais le service public va disparaître c'est clair".

Le cas du bureau de poste de Montsûrs n'est pas isolé en Mayenne. Celui de Port-Brillet fermera en septembre. Une agence postale communale verra le jour à la mairie. Ailleurs, dans le département, des discussions sont en cours entre la Poste et des municipalités. A Bazouges, par exemple, l'avenir du bureau de poste est en suspens. A Laval également où la situation devrait s'éclaircir au début du mois de mars.