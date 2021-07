Dans le Doubs, la Ville de Morteau appelle les habitants à l'aide pour loger les étudiants en horlogerie

La petite ville de Morteau dans le Doubs attire des étudiants de toute la France pour sa filière horlogère au Lycée Edgar Faure. Alors la Ville s'active pour accueillir et loger tout ce monde. La municipalité appelle les habitants à louer leur logement, et pourquoi pas à cohabiter avec la jeunesse !

Mortuaciens et Mortuaciennes, ça vous tenterait d'héberger un étudiant ? Des jeunes viennent de toute la France pour suivre les formations post-bac en horlogerie et bijouterie au Lycée Edgard Faure. Or, les étudiants des sections post-bac n'ont pas accès à l'internat, cela devient compliqué de loger tout ce monde ! La ville lance un appel : soit pour des logements vacants pour former des colocations, soit pour des logements chez l'habitant.

La Ville doit répondre à un demande croissante à Morteau

La filière horlogère attire du monde à Morteau, ville du Doubs de 6.900 habitants. En tout une trentaine d'étudiants cherchent déjà un logement à Morteau, pour la rentrée 2021.

La mission de la Ville est d'accueillir tout ces jeunes comme il se doit. La municipalité a déjà mis en place des colocations dans des logements vacants, les élus font le lien avec les propriétaires afin que tout se passe au mieux.

La proposition de Martial Bournel-Bosson, conseiller municipal délégué à la jeunesse à la ville de Morteau :

"Les places s'ouvrent de plus en plus, on est là pour aider les jeunes, explique l'élu. On tient à notre jeunesse, à toutes les catégories d'âge, et à notre filière horlogère de qualité." Pour l'année prochaine, quinze jeunes qui ont pris contact avec la ville de Morteau sont sur liste d'attente.

Alors pourquoi ne pas accueillir un étudiant, directement chez vous ?

Cette année, ils proposent également aux habitants d'héberger les jeunes à la maison, pour un prix modéré ou en échange de quelques services.

"Ca crée du lien intergénérationnel - Martial Bournel-Bosson.

Si vous avez des chambres libres, pourquoi ne pas tenter l'expérience ? "Ca crée du lien intergénérationnel. On aime que tout le monde se retrouve, c'est notre esprit petite ville. Ca montre le dynamisme de notre filière ! On sait qu'à Morteau tout le monde a l'horlogerie dans le sang, le but c'est que les jeunes se sentent bien chez nous," explique Martial Bournel-Bosson.

Informations pratiques

Si ça vous tente, contactez la mairie de Morteau. Les élus vont mettront en lien avec des jeunes :

Téléphone : 03 81 68 56 56

03 81 68 56 56 Mail : morteau@morteau.org

Et pour vous mettre ouvrir l'appétit, voici la bande-annonce du film L'étudiante et Monsieur Henri. Sorti en 2015, le long-métrage met en scène la drôle de cohabitation entre une jeune-femme et un monsieur âgé :